V uplynulých dvou týdnech Macík nejprve absolvoval úvodní tréninky ještě se starým závodním speciálem – liazem, který nese pojmenování Franta. O víkendu pak znovu usedl za volant „Karla“ – iveca, se kterým v letošním ročníku slavného závodu obsadil v kategorii kamionů čtvrté místo. Jednalo se o letošní první oficiální testy.

„Karel je prostě jiná liga! Na první pohled to možná nevypadá, před Dakarem 2021 jsem si to tak úplně nemyslel, ale teď je tomu jinak. Opravdu je to posun vpřed,“ pochvaloval si Macík na sociálních sítích s dovětkem, že už teď se těší na nový kamion, který se už pomalu staví ve vývojovém centru týmu Big Shock! Racing.