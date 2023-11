Volejbalisté Příbrami přišli o domácí neporazitelnost. Po čtvrteční porážce s Českými Budějovicemi 0:3 tentokrát padli stejným poměrem před vlastním publikem i s Odolenou Vodou. Zklamaní nebyli jen fanoušci, ale i domácí kapitán extraligových Kocourů Daniel Rosenbaum, který si nebral servítky a na svou družinu byl hodně kritický.

Kocouři doma prohráli s Aerem Odolenou Vodou 0:3 | Foto: VK Trox Příbram

Za poslední čtyři roky se pouze jedinou stalo, že by v duelu Příbrami s Aerem zvítězili hosté. Stalo se tak loni ve čtvrtfinále, kdy Odolena Voda zaskočila Kocoury v úvodním čtvrtfinále a vyhrála 3:1. Rozjetý tým z Prahy-východ přijel s pěti výhrami v zádech a herní pohodu ukázal i v sobotním utkání. Na domácí straně se naopak objevovalo příliš mnoho laciných chyb a také velké množství servisů.

„Vyloženě odevzdaný výkon, byla to ostuda. Mrzí mě, že fanoušci přišli v takovém počtu a my jsme se prezentovali takovým výkonem. Přesto jsem jim velmi vděčný, že nás i při takovém výkonu vydrželi podporovat celý zápas,“ řekl evidentně naštvaný domácí kapitán Daniel Rosenbaum.

Volejbalisté v minisouboji o fanoušky opět porazili hokejisty, kteří si dali utkání s Benátkami ve stejnou hodinu. Ovšem přes osm stovek fanoušků museli přihlížet k tomu, jak Aero ve formě si hraje s Kocoury a bylo lepší jak v útoku, tak v obraně.

„Náš tým byl odhodlaný, abychom udrželi domácí neporazitelnost, ale musím zodpovědně říci, že Odolka hrála opravdu dobrý volejbal, byla důraznější a v podstatě to nás stálo takové ty důležité body, kdy nám odjela a my jsme poté již nebyli schopni soupeře dotáhnout,“ zhodnotil objektivně trenér Příbrami Lubomír Vašina. „V každém případě to nebyl špatný zápas, ale ten nejdůležitější rozdíl byla důraznost hráčů na útoku,“ dodal vzápětí.

Pro vývoj utkání byla klíčová koncovka druhé sady. Kocouři v ní disponovali dvěma setboly, nicméně hosté sérií čtyř bodů v řadě ji dokázali uzmout pro sebe. „To si zkrátka příště musíme lépe pohlídat. Soupeř hrál v podstatě svůj standard, my jsme hráli pod naše možnosti,“ hlesl Rosenbaum.

Příbram tak po skvělém začátku do sezony připsala dvě porážky za sebou a propadla se do středu tabulky. V dalším zápase ji navíc čeká další těžký soupeř, kdy ve čtvrtek zajíždí na půdu aktuálních mistrů pražských Lvů.

Příbram – Odolena Voda 0:3 (-22, -24, -22)

Esa: 4:4. Bloky: 2:6. Rozhodčí: Spáčil, Možnár. Diváci: 811.