Florbalisté Příbrami zahájili o víkendu novou sezonu. Už potřetí v řadě však prohráli úvodní zápas a jejich prokletí tak trvá už třetí rok po sobě. V divoké přestřelce prohráli 7:9. V podobném duchu se nesl i druhý zápas do kterého Žraloci oblékli nové dresy. Tentokrát padli až po nájezdech a do tabulky PH+SČ ligy připisují po prvním hracím víkendu jeden bod.

Příbramští florbalisté prohráli na úvod sezony obě utkání | Foto: Agama/FbK Vosy Praha

Co se individualit týče, tak se nejvíce dařilo kapitánovi Michalu Soukupovi, který za dva zápasy zapsal sedm kanadských bodů (3+4), o jednu asistenci méně nasbíral jeho jmenovec Hošek. Štěrba se blýskl hattrickem.

V obou zápasech svedli Žraloci obrovské bitvy a velké přetahované. Jak proti Vosám, tak i Kubánskému klanu vedli v průběhu druhé třetiny o dvě branky, nicméně už nedokázali ani jednoho soupeře definitivně zlomit a oba je vytrestali v závěrečném dějství. Příbramští se tak museli spokojit jen s bodem do tabulky.

Sokoli vlétli do sezony na výbornou. Na úvod přišli jen o bod

„Po povedené letní přípravě a doplnění kádru nás čekala úvodní utkání soutěže. První zkouška byla o to těžší, protože jsme hráli se zkušeným soupeřem. Vzhledem k velkému natěšení a velké chuti jsme ale spousty situací řešili naivně, propadali v soubojích a soupeř nás trestal. Když už jsme se dostali do vedení, nebyli jsme schopni ho udržet. Obě utkání nám ukázala, že dokážeme dát hodně gólů, ale bohužel i hodně dostat. Víme, na co se zaměřit do dalších zápasů a pokusíme se další dvě utkání vyhrát,“ komentoval premiérová vystoupení Žraloků v nové sezoně hrající trenér Michal Soukup.

Kubánský Klan - Žraloci Příbram 9:7 (3:3, 1:3, 5:1)

Branky: 4., 34. a 41. Sobota, 10. a 38. Krsek, 3. Matouš Tichý, 21. Šusta, 39. Rýdl, 43. Bolek – 2. a 40. Soukup, 13. Roubíček, 14. Hošek, 25. Petřík, 28. Miček, 29. Stejskal. Rozhodčí: Weber, Jícha. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:2.

Žraloci Příbram - Vosy Praha 7:8 pn (2:2, 3:3, 2:2)

Branky: 4., 19. a 40. Milan Štěrba, 15. a 25. Hošek,, 24. Kalous, 42. Soukup – 9., 26., 26. a 34. Pouchlý, 13. + nájezd Nejezchleba, 18. Hlaváček, 41. Šplíchal. Rozhodčí: Preclík – Knobloch. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1.