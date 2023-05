Až na poslední dubnový den si musel handbiker Jan Tománek počkat na start letošní sezony. Na čarodějnice absolvovala triatlon v Černé Hoře a necelých čtyřech hodinách a čtyřiceti minutách v cíli mohl být s výkonem spokojený.

Jan Tománek na závodě v černohorské Podgorice. | Foto: archiv Jana Tománka

V Podgorici čekalo na Tománka 1,9 kilometru plavání, dalších devadesát na kole a na závěr půlmaraton v běhu. Rovinatá trať sice slibovala rychlý závod, ale zadarmo to rozhodně nebylo. Přechod mezi přípravným obdobím a sezónou je specifický. Tománek jel celý závod na osobním limitu, což ho hodně bolelo. „Bylo to těžké, ale s výkonem jsem spokojený,“ řekl po dojetí do cíle

Plavecká část byla rozdělena do dvou okruhů a probíhala ve Skadarském Jezeře, 25 kilometrů od centra Podgorice. Voda byla chladnější, měřila okolo 16 stupňů Celsia. „V prvním momentu trošku kousala, ale nebylo to nic, co bych dříve nezažil. Během několika plaveckých tréninků jsem se na teplotu adaptoval a v závodě mi pak nedělala větší problémy,“ uvedl Tománek. Navíc v den startu bylo okolo 27 stupňů a slunečno, což vnímání teploty vody pozitivně ovlivnilo.

Startovní pole nebylo velké. Akce měla trošku komornější rozměr, což mnoho organizačně zjednodušovalo, ale vše bylo perfektně organizačně zvládnuté. Start dohromady s profesionály byl poměrně klidný a po několika stech úvodních metrech se tempo ve skupinách stabilizovalo. „Od začátku jsem plaval to své a z vody jsem vylézal v čase 38:31 minuty. První závod, chladná voda, dlouhý neopren, handicap. Mohlo to být možná trošku lepší, ale špatné to nebylo,“ popisoval pocity po úvodní části závodu 35letý handbíker.

Po relativně rychlém přechodu na kolo na něj čekala cyklistická na o rovných osmnácti kilometrech na pět okruhů. Tománek jel od prvních kilometrů na svém limitu, nechává se unést, ale jede to! Zhruba v polovině prostředního dějství cítil, že pomalu vadne. „Možná jsem neměl ze začátku tak tlačit na pilu, možná mi to tolik nesedlo, otázek mi v hlavě honí víc, ale už to začíná hodně bolet. Pocitově nezvolňuji, ale výkon se snižuje,“ přiznal příbramský rodák. Ze sedla seskočilo po 2 hodinách a téměř 49 minutách. „Dobrý čas, ale rozjeto jsem měl lépe a trošku mě to mrzí. Ale na víc jsem rozhodně neměl,“ přiznal Tománek.

Druhým depem prolétl za necelé tři minuty a rychle roztočil kola formule na 21kilometrovém běhu, který se již odehrává v centru Podgorice rozdělený na čtyři okruhy. Cíl je jasný, dostat se pod hodinu. Ačkoliv přechod velmi bolel, tak se držel svého cíle.

Po prvním okruhu ztrácel patnáct vteřin a snažil se zrychlit. Nehleděl napravo ani nalevo. „Byl jsem absolutně koncentrovaný a snažil se získat vteřiny k dobru. V každém odjetém okruhu trošku bilancoval, ale ztráta trošku narůstala a věděl jsem, že pod hodinu se nedostanu,“ byl si vědom český hnadbiker. Vytyčená hranice mu unikla o dvě minuty. „Což je hodně dobrý výsledek a můj druhý nejrychlejší běh, a navíc teprve první závod sezóny. Pohled na cílovou časomíru mi však vykouzlí úsměv na tváři,“ uzavřel Tománek. Výsledný čas činil 4:39:17.