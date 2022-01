OBRAZEM: V Klimešce odstartovala Česká národní liga ragby vozíčkářů

Richard Karban

Osm hráčů na vozíku, kteří si nedarují ani metr palubovky a jejich cílem je zavést míč za brankovou čáru. Mezitím mohou driblovat, přihrávat nebo míč nést. A hlavně se připravit, že se mu to soupeř bude snažit překazit a to třeba i prudkým nárazem vozíku. Tělesný kontakt je ovšem zakázán. To by byla velmi stručné popsaná pravidla, která jsou mixem pravidel ragby, házené a basketbalu.

Tento víkend odstartovala v Klimešce Česká národní liga ragby vozíčkářů. | Foto: Richard Karban

Tento sport vznik v 70. letech, kdy ho v Kanadě vymysleli sportovci s kvadruplegií. V roce 2000 byl zařazen do programu paralympijských her konaných v Sydney. Čtyři roky před tím byl představen na paralympiádě v Atlantě jako ukázkový sport. V Kutné Hoře soupeřily o ligové body čtyři týmy: Captains, Prague Robots, SK Ostrava a Sitting Eagles. Kutnohorskou halu Klimeška mají vozíčkáři obzvlášť v oblibě. Jak potvrdil jeden z pořadatelů Jiří Pleško, hlavní plusy jsou hala, stravovaní a ubytovaní v jednom bezbariérovém objektu. Dále je to dřevěný povrch, který je pro náš sport nezbytný. O úplně nejvíc oceňujeme vstřícnost, vysvětlil oblibu kutnohorské sportovní haly a dodal: „Hráči používají lepidlo stejné jako házenkáři, a zanechávají čmouhy na hrací ploše. Léta řešíme jak je odstranit. V některých halách to pro nás znamenalo stopku. Zde se správce vrátil za minutu s hadrem a sprejem, který je původně k jinému účelu, a skvrny elegantně setřel,“ popsal s úsměvem Pleško. Nevyšel ani druhý pokus. Házenkáři museli utkání s Třeboní odložit Pokud to podmínky dovolí tak se ragby vozíčkářů v květnu do Kutné Hory opět vrátí.