"Od té doby se oba celky zlepšily. Hlavně my jsme začali hrát jinak," podotkl Fortuník, což se potvrdilo v prosincovém extraligovém souboji, který před televizními kamerami nečekaně hladce ovládli Orli, kteří začali stoupat tabulkou až na aktuální třetí příčku.

Parádní zápas nakonec těsně vyzněl pro Karlovarsko

"Určitě jsme však od té doby sehráli lepší zápasy," podotkl Fortuník a neměl na mysli pondělní dohrávku s Karlovarskem, ve které po kvalitním výkonu podlehli obhájci titulu 2:3. "Myslím ale, že jsme zahráli pod svoje možnosti," tvrdil hlavní kouč Kladna.

Po třetím místě ale pokukují i Kocouři. Kapitán Martin Böhm, který v modrobílém dresu slavil i mistrovský titul, už před měsícem tušil, že se oba středočeské celky utkají ve vzájemném souboji o třetí místo. „Na zápas s Kladnem se těším. Rozhodne o tom, jestli začneme čtvrtfinále doma nebo venku,“ predikoval tehdy příbramský lídr.

Bravo! Kladenský volejbal vybral na Ukrajinu přes sto tisíc korun

Stále je i ve hře možnost, že by oba celky mohly začínat čtvrtfinále doma. Zapotřebí je dostat zápas do pěti setů a pak také případné zaváhání Lvů v duelu s Beskydy. „Zažil jsem spoustu sezon, a vždy, když se moc taktizuje, tak to blbě dopadne. Myslím, že je nejlepší hrát svoji hru a moc netaktizovat, snažit se vyhrát a nekoukat na to, jak to dopadne,“ uvedl Böhm.

V Příbrami bude na šlágr kola plná hala bouřlivých fanoušků. Očekává se peklo a návštěva atakující hranici tísicovky diváků. Podporu tam budou mít také Orli, kteří řeší několik zdravotních komplikací. Otazník visí tradičně nad nahrávačem Fortuníkem, univerzálem Platačsem, problémy má i kapitán, smečař Kraffer.

Výhra v Ostravě vrátila Kocoury na třetí místo

Domácí touží po třetím místu po základní části. Po devíti letech by tak zopakovali nejlepší výsledek po devíti letech, kdy rovněž šli do play-off stejné pozice. Böhm ví, že když Kocouři předvedou svůj standard, tak nad Kladnem zvítězí. „Chceme začínat play-off doma, protože nás ženou fanoušci, kteří nám neskutečně pomáhají. Na druhou stranu, jestli půjdeme na Prahu, nebo Odolku, je většině týmu jedno,“ uzavírá vůdce Kocourů s tím, že netouží skončit na pátém místě.