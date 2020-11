Jde o další z novinek v současném turbulentním vývoji. Navzdory okolnostem však tým zůstává stabilní, neplánuje žádné zásadní změny, sází na prověřené stroje a osvědčený tým. Všech jeho 20 členů bude do dějiště závodu odjíždět s přesvědčením, že udělali maximum pro to, aby se podařilo vylepšit 5. místo z posledního ročníku.

V sedlčanských dílnách celý rok probíhaly práce na vylepšení „Karla“, kamionu Iveco, který v lednu vyrazí podruhé na Dakar, nově s automatickou převodovkou a startovním číslem 503. Nemění se sestava v kabině kamionu a známé tváře zůstávají také v partě ostřílených týmových mechaniků. Přesto se poslední rok nedá srovnávat s žádnou z předcházejících sezon.

„Nečekané změny tým přiměly upravit plán testování, ale paradoxně přinesly také čas navíc. Ten byl kompletně využit právě k práci na kamionu. I díky těmto okolnostem můžeme pár dní před odevzdáním „Karla“ pro plavbu do Džiddy potvrdit, že technická příprava nikdy nebyla důkladnější,“ říká David Švanda, palubní mechanik.

NOVÝ ROADBOOK A KAMERY V KABINĚ

Martin Macík už od pořadatelů dostal informaci, že členové jeho posádky budou zařazeni mezi prioritní jezdce. Ti by měli mít v kategorii kamionů startovní čísla 500-508 a budou během závodu přísněji sledováni, například kamerami v kabině nebo elektronickými roadbooky. „Na elektronický roadbook jsem zvědavý, zatím jsem ho viděl jen na obrázku a mám pár otazníků. Papírovou verzi jsem mohl mít v ruce, elektronický bude napevno přidělaný. Chci věřit, že do něj dobře uvidím, i když zrovna poletíme vzduchem,“ říká navigátor František Tomášek.

Další informace se posádka dozvěděla ze středeční tiskové konference. Odtajněná trasa čítající 12 etap povede místy, z nichž část už závodníci znají z předchozího ročníku. Tentokrát se ale pojede v protisměru a jezdce čeká slušná porce 4767 ostrých km. V plánu jsou tři těžké etapy na závěr. A zdá se, že klesne počet přejezdů, což týmy ocení.

Pilot Martin Macík k novinkám říká: „Trasa vypadá dobře. My si nejvíc přejeme, aby byl další ročník náročný. Chceme, aby byl drsný technicky, fyzicky i navigačně. Užíváme si, když je Dakar takový, jaký má být. A podle posledních zpráv to vypadá nadějně.“

HURÁ DO MARSEILLE

Vše je už nachystáno. Před pár dny byly dokončeny poslední úpravy na týmovém kamionu. Už v pondělí týmová karavana vyjede směrem do francouzského přístavu Marseille, kde se nalodí na trajekt do Džiddy. V přístavu tentokrát neproběhnou klasické technické přejímky. O ty se postarají organizátoři sami a týmům pouze oznámí, co bude nutné v lednu v Džiddě dořešit.

Vše se zatím vyvíjí slibně, technika je připravena, všichni účastníci výpravy našli pasy, vyfasovali povinné očkování proti chřipce a těší se na Dakar!