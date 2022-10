Všichni účastníci Rallye du Maroc se vrací zpátky do Agadiru. Ve čtvrté etapě je čekal úsek Al-´Ajún do Tan Tanu. Macík do ní odstartoval parádně. Sice ho ihned docvakl Nizozemec Huzink, ale všichni účastníci se museli potýkat s menší navigátorskou chybkou. „Motali jsme se tam úplně všichni. Pak jsme to našli. Jako fakt všechny kamiony, to bylo docela vtipný. My jsme to našli jako první. Letěli jsme, za námi hned Huzink. Trošku jsme ucvakli všem,“ popisoval Macík.