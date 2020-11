Prakticky vniveč tak přišly dlouhé předsezonní přípravy. „Závodní oddíl je naše chlouba. Každý rok s nadšením vymýšlíme novou závodní sezonu. Epidemie koronaviru nám však sezonu bohužel zcela zastavila,“ smutní Klára Jandová, vedoucí trenérského týmu.

Hlavní jarní sezona měla odstartovat v polovině března. Tedy v době, kdy právě přišla první vlna pandemie. „Od konce května nám bylo opět umožněno trénovat. Začátkem října pak začínala náhradní sezona, avšak v tu dobu začala vlna druhá,“ líčí Jandová.

V mezidobí obou vln si alespoň některé závodnice vyzkoušely start za zpřísněných podmínek. „Ano, je to nestandardní, ale i přesto je to lepší než nic. Proto budeme vděčné, když bude forma závodů jakákoliv. Pořadatelům budeme držet palce, ať dostanou co nejdříve možnost závody uspořádat,“ vyjadřuje Jandová podporu organizátorům závodních podniků ve sportovním aerobiku. „Byly bychom vděčné, když bychom mohly s dětmi startovat alespoň na některých závodech, protože nejen pro ně, ale i pro nás trenérky, je dlouhá příprava a následné zrušení závodů velmi demotivační,“ dodává jménem všech lektorek

Ty si společně uvědomují vážnost situace a to, že sport jde nyní do jisté míry stranou. Zároveň však hlasitě apelují na společnost, aby nelenila. „Dnešní doba je nelehká pro každého z nás. Ve sportovním odvětví tomu není jinak. Je ale velmi důležité, aby se i v této době lidé nezapomínali věnovat pohybovým aktivitám,“ apelují na veřejnost.