Rallye Dakar je ve třetině letošního ročníku. Martinovi Macíkovi patří mezi kamiony nadále třetí místo, nabral však velkou ztrátu. Na vině jsou dva minuté kontrolní body, za které mu organizátoři nadělili třicetiminutovou penalizaci. V celkovém pořadí ztrácí na vedoucího Nizozemce Januse van Kasterena přes tři čtvrtě hodiny.

Martin Macík upevňuje pozici a útočí na čelo | Foto: MM Photography

Čtvrtá etapa začala nadějně, pro Macíka ale se špatným závěrem v cíli. Do finiše sice dojel jako druhý, nicméně organizátoři mu sdělili, že minul dva kontrolní body v průběžném hodnocení mu naskočily dvě penalizace o celkové hodnotě 32 minut.

„Bohužel jsme tam měli navigační problém. Minuli jsme nejenom jeden, ale rovnou dva waypointy, takže ještě dostaneme penalizaci. Bohužel František to má na přeskáčku. Zase se ztratil, což mě netěší, naopak je to spíš k nas*ání. Čekejme penalizaci okolo třiceti minut,“ hlásil Martin Macík v cíli. „jsem z toho dneska samozřejmě špatný, takové chyby by se neměly stávat. S kluky se ale nevzdáváme, budeme bojovat dál a děkujeme všem fanouškům za pravidelnou dávku podpory.“ smutnil navigátor František Tomášek.

Nejen, že posádku neopouští odhodlání bojovat dál, ale také jim stále dělá radost tovární kamion Čenda. Ten se probíjí jakýmkoliv terénem bez větších zádrhelů a funguje nad očekávání dobře. „Prostě a jednoduše jede. Nemůžu si po technické stránce vůbec na nic stěžovat, je to parádní stroj a povedlo se nám ho dobře připravit a vyladit. Z toho mám letos opravdu radost, obzvlášť po tom, co jsme měli na servis jen dvě hodiny,“ prohlásil mechanik David Švanda.

V celkovém pořadí zůstává dál třetí, jeho ztráta narostla na 45 minut a 43 sekund. Začátek etapy se mu přitom vydařil. Od začátku se mezi kamiony jela palba a Macík atakoval čelo, nakonec dojel druhý. Následně ho penalizace sesunuly na osmé místo v pořadí čtvrté etapy.

„Všechno bez problémů. Čenda to přežil jak nic. Vypalovačka od samého začátku. Startovali jsme z druhého místa, které jsme si drželi celou dobu. Letěli jsme za Lopíkem (Alešem Lopraisem) asi třicet vteřin možná i míň až do takového kaňonu. Byl tam těžební důl či něco takového. Extrémně se prášilo. Ještě nějaké auto nám tam překáželo,“ popisoval Macík průběh čtvrté etapy.

Účastníci Rallye Dakar prožili v Saúdské Arábii chladnou noc, kdy nocovali pouze ve stanech a spacácích. Macík se tak v cíli alespoň těšil, až dožene spánkový deficit a nabere síly na mazání ztráty. „Moc jsme se nevyspali, byl jsem vymrzlý a těším se, až se vyspím,“ přiznal benešovský rodák.