Tománek vstupoval do závodu (0.75 km plavání – 20 km cyklistika – 5 km běh) s velkým očekávání. „Rád bych se pokusil atakovat své osobní maximum,“ vyhlásil před startem jasný cíl. Kdekdo by řekl, že se vzhledem k prodělaným zdravotním patáliím i pandemii koronaviru, která značně omezila tréninkové možnosti, jedná o cíl nesplnitelný, ale opak byl pravdou.„Oproti loňskému roku jsem na tom lépe,“ tvrdil dvaatřicetiletý závodník na základě nasbíraných tréninkových dat.

Jenže ještě před startem přišla komplikace. A sice shůry. Slunečné dny vystřídalo mírné ochlazení a poměrně silné srážky na území celé České republiky. „Počasí nám sice nepřálo, ale nijak zvlášť mi to nevadilo. Hlavně se zase naplno závodilo,“ nenechal se Tománek rozhodit.

Souboj s nástrahami tratě a časem zahájil slušně, když plavání absolvoval v čase 16:17 minuty. „Plavecká část byla velmi jednoduchá na orientaci. Trošku náročnější byl pouze samotný vstup do vody, který byl velmi strmý a kamenitý. Naštěstí nebyla nouze o ochotné ruce a čtveřice závodníků mi do vody pomohla,“ neopomněl pomoc pořadatelů Tománek, který se v další fázi závodu vydal do čtyřech cyklistických okruhů okolo račického kanálů.

„Na rovinatou cyklistickou část jsem se hodně těšil. V prvním kole to sice nebylo ono, ale v dalších jsem se již cítil dobře a tempo postupně stupňoval,“ líčil Jan Tománek průběh cyklistiky, kterou zvládl za 36:51 minuty. „To pro mě zprvu představovalo mírné zklamání, ale když jsem se později dozvěděl, že jsem za nejrychlejším cyklistou zaostal o necelé tři minuty, měl jsem radost, protože podmínky nebyly vzhledem k mokru a mírnému větru zdaleka optimální a cyklistické časy nebyly zvlášť rychlé,“ poznamenal.

Další trhlinu dostaly Tománkovy plány v závěrečné části, kterou měl oproti ostatním o 400 metrů delší. „Běžecká část vedla z části po cyklistickém okruhu a poté opouštěla areál Labe Arény a běželo se po šotolinových a lesních cestách. V mém případě to pochopitelně nebylo možné, protože jízda na běžecké formuli vyžaduje asfaltový nebo alespoň zpevněný povrch. Ke čtyřem cyklistickým okruhům okolo, jsem si proto místo toho přidal ještě jeden,“ vysvětlil.

Navíc právě při jízdě ve „běžecké“ formuli se nejvíce projevila nepřízeň počasí. „V tréninku cítím, že se v této části výrazně výkonnostně zlepšuji, ale za mokra jsem svou aktuální výkonnost nedokázal prodat,“ povzdychl si paratriatlonista, jenž zdolal poslední úsek za 16:08 minuty. „Navzdory okolnostem však dosažený čas přesto patří k mým nejlepším výkonům,“ podotkl.

Sečteno a podtrženo: Jan Tománek nakonec závod dokončil v celkovém čase 1:14:27 hodiny, což ovšem znamenalo, že útok na osobní maximum se nezdařil. „I tak jsem byl spokojen. Předvedl jsem kvalitní výkon,“ pochvaloval si.

Další start ho čeká v sobotu 6. června, kdy se zúčastní závodu Labe Aréna Middle Distance. „Věřím, že tam již vše vyjde podle plánu a podaří se mi prodat svou současnou výkonnost,“ dodal.