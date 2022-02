V hodně napjatém zápase nakonec Kocouři podlehli Lvům. Pražského soka si tak nechali přiblížit na dva body a o lepší pozici pro čtvrtfinále a hlavně výhodu domácího prostředí budou muset ještě zabojovat. Kapitán Martin Böhm ale ví, že Kocouři mají na to skončit do čtvrtého místa.

Měli jste krásně rozehraný zápas, přesto nakonec odcházíte poraženi. Jak moc mrzí porážka se Lvy?

Mrzí nás všechny hodně. Na hřišti jsme nechali spoustu sil. Odehráli jsme pohledný a zajímavý zápas. Všechny sety skončily ve vypjatých koncovkách, v tie-breaku už nás tedy přehráli. Prakticky celou čtvrtou sadu jsme je měli na lopatě. Pak ale přišla zbytečná směs chyb a jejich taktický servis je vrátil do hry.

Vy jste přitom ve čtvrtém setu dlouho vedli. Lvi dostali dokonce i červenou kartu. Co se stalo, že jste dobře rozehranou sadu prohráli?

Když jsme vedli o tři, čtyři body, tak místo abychom podrželi hru, tak jsme začali kupit chyby a soupeř je potrestal. Lvi jsou docela razantní a jakmile dostanou trošku prostoru, tak to trestají. Bohužel tam bylo několik situací za sebou a ty nám ten set vzaly.

Pátý set už byl plně v režii hostů. Vy už jste odešli v hlavě?

Nevím, jestli jsme odešli psychicky. V tie-breaku je to o tom, jak ho kdo začne. Oni do něj vstoupili dobře, protože pokračovali v taktické hře. Blokovali a párkrát nás chytili v poli. Najednou nám odskočili o čtyři body a nám se nedařilo. Měli jsme i trochu smůly a pak jsme dotahovali zbytečně. Jejich náskok byl snad o sedm bodů a to se nedá ve zkráceně sadě dotáhnout.

Proti Lvům jste bojovali navíc o první čtyřku. V případě výhry byste se jim výrazně odpoutali. Mrzí porážka s Pražany o to víc?

Určitě. Zápas byl na 3:1 a tři body bychom si zasloužili, nicméně realita je jiná. Pořád ale máme situaci ve svých rukou. V posledním kole hrajeme doma s Kladnem, které je na tom podobně. Možná máme lepší los. Sami si můžeme rozhodnout, jak skončíme. Samozřejmě, že když Lvi všechno vyhrají, tak budou nad námi. Mají ale taky i těžší soupeře. Může se stát leccos. Jestli být třetí, čtvrtý nebo pátý je jedno. V play-off se stejně musí hrát výborně, aby se postoupilo do semifinále. Samozřejmě budeme chtít hrát, co nejlépe. Teď máme slabší soupeře s Kladnem si to pak na závěr základní části rozdáme o lepší umístění a kdo bude začínat čtvrtfinále doma.

Hráli jste s potenciálním soupeřem pro čtvrtfinále. Co vám zápas se Lvy ukázal směrem k play-off?

Že jsme kvalitní tým, což je nesporné. Do čtyřky patříme. Teď ještě načasovat formu. Praha je silná, navíc teď ještě posílila. Teď navíc nakoupila Kriška, který má stabilní výkonnost, což ji taky zvedlo. Mají kvalitní široký kádr. Známe jejich slabiny a v play-off je strašně důležité mít dvanáct hráčů, kteří mohou kdykoliv zaskočit.

Byl zápas se Lvy nejlepší možný předkrm pro blížící se play-off?

Doufám, že budeme předvádět podobné výkony i nadále. Těším se na zápas s Kladnem, který rozhodne, jestli začneme čtvrtfinále doma nebo venku.

Kladno rovněž pokukuje po třetím místě po základní části. Je váš cíl skončit na této pozici, nebo i klidně na čtvrtém místě, abyste play-off začínali doma?

Zažil jsem spoustu sezon, a vždy, když se moc taktizuje, tak to blbě dopadne. Myslím, že je nejlepší hrát svoji hru a moc netaktizovat, snažit se vyhrát každý zápas a nekoukat na to, jak to dopadne. Když teď vyhrajeme všechno, tak budeme nejhůř čtvrtí, možná třetí. Na to máme. Když budeme hrát náš standard, tak vyhrajeme i s Kladnem. To je ještě daleko. Musíme jít od Zlína dál. Na soupeře bych se moc neohlížel. Můžeme vyhrát s každým a všichni nás mohou porazit.

Na druhou stranu na základě zápasu se Lvy začínat čtvrtfinále doma, nebo v Praze by byl obrovský rozdíl?

No jasně. Samozřejmě, že nechceme být pátí nebo šestí. Chceme začínat doma, protože nás ženou fanoušci, kteří nám neskutečně pomáhají. Proti Lvům nám hodně pomohli a za to jim děkuji. Na druhou stranu, jestli půjdeme na Kladno, Prahu nebo Odolku, tak tohle je většině týmu jedno.

Atmosféra byla neskutečná a hala se otřásala v základech. Fanoušci vám vytvořili parádní atmosféru. Verasio chce díky nim získat v Příbrami i další sezonu.

Podporují zejména v těch klíčových situacích. Když se udržíme do koncovky, tak si myslím, že jeden, dva body můžeme připsat jim. Když jsou napjaté okamžiky, tak napětí tady sálá a fanoušci nás dostanou do transu. Nám se hraje o to lépe. V těchto momentech je to úžasné a posune nás to o třídu výše.

K tomu všemu navíc přispěli hodně i rozhodčí.

Rozhodčí podali hodně slabý výkon. Za sezonu jeden z nejhorších. Na obě strany. V zápase bylo mnoho záseků a úplně zbytečně. Mnoho sporných momentů rozhodnutých úplně nesmyslně, což se mi nelíbilo.