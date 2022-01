Svěřenci Martina Démara si vedli na podzim skvěle a po prosinci jim příslušela třetí příčka. Ve třinácti odehraných duelech získali celkem 27 bodů. Akademickou terminologií by se dalo říct, že si vysloužili zápočet. Nyní ale Kocouři budou muset skládat zkoušky.

Nejen ve volejbale před soupeři, ale i ve škole před učiteli. Na palubovce se utkali už v poháru s Karlovarskem a v extralize s Libercem. Série těžkých zápasů a obhajoba třetí pozice ale pokračuje dál. Už o víkendu se znovu postaví obhájci titulu a následně je ještě čeká další těžká překážka v podobě českobudějovického Jihostroje.

Hrající studenti mezi Kocoury mají odlišný názor, které zkoušky bude obtížnější splnit. „Horší budou ve škole, protože na hřišti to zvládneme spíš. Máme dobrý tým a věříme si,“ říká mladý Filip Ureš, který studuje na České zemědělské univerzitě akvakulturu a péči o vodní ekosystémy.

„Určitě budou těžší ty volejbalové. Máme trio nejtěžších týmů. Body potřebujeme, abychom se udrželi v první čtyřce,“ oponuje mu libero Tadeáš Peterka, který už má jedny zkoušky hotové. Na Jihočeské univerzitě vystudoval fyzioterapii a nyní studuje na FTVS tělovýchovu a sport pro lidi se specifickými potřebami.

Třiadvacetileté libero dodává, že ve škole má na rozdíl od hřiště na všechno více času, ačkoliv, jak sám říká, dělá stejně všechno na poslední chvíli. Pod vysokou sítí je tomu ale jinak. „Je na nás velký tlak. Soupeři jsou obtížní, nejsou jednoduché jako nějaká zkouška. Musíme se neustále soustředit a trénovat naplno. Neztrácet koncentrovanost,“ podotýká Peterka.

Jemu i ostatním v týmu se zatím v lednu daří a zkoušky zvládají, ačkoliv v odehraných dvou zápasech – poháru s Karlovarskem a v extralize s Libercem – to byly v obou případech pěkné nervy. Obě utkání musel rozhodnout až závěrečný tie-break. Nicméně třetí příčku se jim zatím daří bránit. „Doufáme, že se nám leden vydaří jako první polovina soutěže,“ přeje si starší z bratrů Urešů. Mladší Jakub studuje ještě na střední škole.

Už o víkendu přivítají Kocouři mistra a obhájce titulu v lednu podruhé, tentokrát už v rámci extraligy. „Proti Varům se můžeme poučit chyb, které jsme proti nim dělali a zlepšit se,“ myslí si Peterka. Je jasné, že se na palubovce opět odehraje boj a tuhá bitva. Karlovarsko bude chtít odčinit překvapivou porážku z podzimu a zároveň potvrdit i dvě předchozí výhry v Českém poháru. Příbram naopak musí dál odrážet útoky Kladna na jejich těžce vydobytou třetí příčku.

„Leden máme hrozně těžký. Liberec, Vary, Budějovice. V případě porážek bude obtížné udržet pozici, na které jsme,“ uvědomuje si trenér Martin Démar, který ví, co je ve hře. V případě umístění do čtvrtého místa bude hrát lépe postavený tým případný rozhodující duel celého čtvrtfinále na domácí půdě. Pro Příbram je mírná výhoda v tom, že soupeře pod sebou, Kladno i Prahu, přivítá do konce základní části doma. Nicméně zkoušky budou Kocouři skládat podle zkušeného kouče až v play-off. „Tam bude se bude rozhodovat a snad tam ukážeme, jakou máme sílu,“ uzavírá příbramský stratég.