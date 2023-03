V Příbrami mají rozhodně splněno. Vyhnuli se ošemetné baráži, zachránili se a jako bonus si zahrají předkolo play-off. „Těšíme se na něj a jsme rádi, že v něm jsme. Pořád beru, že pro tento je to super úspěch,“ hlásí hlavní trenér Petr Brom. On sám a pravděpodobně i hráči by si pro začátek vyřazovacích bojů přáli jiného soupeře, než Brno. Jihomoravský celek totiž dvakrát porazil Kocoury za tři body a tak půjde ve středu do úvodního domácího duelu jako favorit, což tuší i Středočeši. Rozhodně ale do série nepůjdou s poraženeckou náladou.

„Všechno je absolutně otevřené. Play-off je ale něco jiného a o něčem jiném. Budeme hrát a uvidíme na co bude náš stačit,“ uvádí Brom. Dvě porážky s Brnem se snaží vymazat hráčům z hlavy. „Teď se nehraje na body, ale na vítězství. V téhle chvíli asi není co ztratit. Jedeme tam, budeme do toho nějakým způsobem mlátit a uvidíme,“ hlásí příbramský trenér.

Před startem předkola odhalil stratég Kocourů, co by mohlo na Jihomoravany platit. „Náš servis. Oni přihrávačsky na tom nejsou tak dobře jako byly třeba České Budějovice v posledním zápase. Pak naše obrana, protože tam se to pohybuje většinou o kůlových hráčích, pokud si nepřihrají. Tohle je stejný mustr jako na všechny týmy,“ odhaluje část svých plánů Brom.

Poslední zkušenost s Brnem mají Příbramští ještě v živé paměti. V měsíc starém utkání prohráli v Brně 0:3 na sety, když rozdílovým prvkem zápasu byli středoví hráči soupeře. „Proto mluvím o našem servisu. Pokud si oni nepřihrají, tak tohle vyloučíme a chceme ubránit jejich kůlové hráče,“ nabádá trenér Kocourů.

