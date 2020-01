Osudný moment se stal na 350. kilometru úterní etapy. „Do té doby jsme jeli na plný plyn, opravdu krásná jízda, ovšem najednou bum a odseparovaný vzorek z pneumatiky,“ popsal Macík komplikaci, která ovšem měla vůbec poprvé mnohem větší důsledky.

A tak byl třicetiletý pilot nakonec rád, že vůbec svůj žlutočerný kamion dovezl do cíle. „Jeli jsme dál, ale najednou nám neukazoval vzduch a bylo jasné, že nám to tam ušmiklo kabílek. Nešly kontrolky a nefungovala čtyřkolka. Takže jsme v menších dunách zastavili, pneumatiku vyměnili a rozhodli se, že je to do cíle už jenom kousek, že to dojedeme na zadokolku. No, a dojeli jsme,“ oddechl si.

Zároveň ale potvrdil zklamání, protože si je vědom, že nebýt opakujících se potíží s pneumatikami, byl by v celkovém pořadí mnohem výše, než na průběžné šesté pozici. „Je to škoda, protože jinak auto funguje bez problémů. Uvidíme, co vymyslíme do dalšího pokračování. Makáme ale dál, máme teď před sebou maratonskou etapu,“ zakončil Macík.