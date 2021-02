Dakar je pro Martina Macíka vždy vrcholem sezony. Ani po návratu ze Saúdské Arábie se ale pravidelně rozhodně nenudí. A letos to po zajetí historicky nejlepšího výsledku ve slavném závodě platí obzvlášť.

Nejprve musel absolvovat všechny mediální povinnosti, následně kvůli koronaviru přesunout živé besedy Posedlí Dakarem na červencové termíny – jako alternativu místo nich ještě narychlo připravil živý on-line přenos Prolog Posedlí Dakarem, kde s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou komentovali nesestříhané záběry z nejdramatičtějších částí závodu, zaznamenané kamerami umístěnými přímo v kabině závodního kamionu.

Navíc Macík minulý týden poprvé v kariéře převzal ocenění Zlatý volant. A to za uplynulý rok 2020. „Výsledky ukazují, že popularita Dakaru stoupá. Já sám vidím, jak nám každým rokem rostou čísla na sociálních sítích. Čím dál více lidí sleduje naše videa ze závodu, žasneme, kolik zpráv přichází. Fanoušci se nemohou dočkat ledna, až zase společně odstartujeme,“ má jasno sedlčanský závodník.

To samé platí i v jeho případě. Proto také už sestavil program pro další měsíce letošního roku a věří, že aktuální sezona bude v porovnání s tou minulou mnohem pestřejší.

A co na základě předběžně stanoveného plánu zahrnuje? V první řadě závody Baja Poland, Baja Aragon, Rallye du Maroc nebo Morocco Desert Challenge. Součástí přípravy na Dakar 2022 by opět měly být testy v africkém písku, ale i tradiční společné tréninky s fanoušky v Sedlčanech – to vše samozřejmě za předpokladu, že to pandemická situace umožní.

Cíl je jasný: pokusit se počátkem kalendářního roku 2022 opět vylepšit osobní dakarské maximum, což znamená zabojovat o stupně vítězů. „Snažíme se dobře reprezentovat Českou republiku a ukazovat, že i soukromý český tým dokáže vyvinout a vyrobit kvalitní závodní stroje a dojet do cíle mezi nejrychlejší světovou špičkou,“ říká Martin Macík.