Loni se pohybovala Příbram na chvostu. Letos se zařadila mezi špičku. Jak se podařilo sestavit tým, který šlape?

Nám se loni nepovedli cizinci. Už před minulou sezonou jsme deklarovali, že chceme používat mladé hráče a dát jim šanci, abychom viděli, na co mají. I oni, aby zjistili, jestli už na extraligu mají. Samozřejmě přechod z juniorské do mužské soutěže je velký, tak jsme hráli na chvostu tabulky. I když výkony se postupem času zlepšovaly, tak nestačily na play-off. Letos jsme cítili tlak jak od sponzorů, tak od lidí, že by chtěli, abychom hráli výš. Stále máme hodně mladých hráčů, ale na lavičce. Tým jsme zkvalitnili, sehnali jsme relativně slušné zahraniční posily a chceme čeřit vody v první půlce tabulky.

Když se podívám na tabulku a vaše umístění v horních patrech tabulky, tak pro vás musí být lahoda, že se vám přestupy v létě podařily, že?

Neřekl bych, že se jedná o lahodu. Samozřejmě jsme všichni v klubu rádi, že to funguje. Zajíci se ale počítají až po honu, kterým je play-off a do něj je ještě daleko.

Na druhou stranu jste si ale musel oddechnout, že se vám letos příchody povedly, ne?

Určitě! Máme radost. Tým je konkurenceschopný. Zatím drží pohromadě jako kolektiv. Máme směsici pěti cizinců, funguje, což je vidět jak v šatně, tak na hřišti. Uvidíme, co s námi udělá třeba krize tří prohraných zápasů. Tam se pak projeví charaktery.

Do Příbrami přišel Ukrajinec, Kanaďan, dva Argentinci a Brazilec. Dolgopolov jste znali z působení v Beskydech. Kde jste narazili na zbylé kvarteto hráčů?

Spolupracuji s určitými agenty. Oni samozřejmě nabízejí kvalitu hráčů ve finančních možnostech, na které nemáme. Nejsme jeden z nejbohatších klubů, naopak máme jeden z nejmenších rozpočtů v extralize. Takže není jednoduché najít za rozumné peníze potřebnou kvalitu, letos se nám ale v rámci našich možností povedla. Šli jsme do rizika s Brazilcem, protože tam jsou problémy s vízy. Argentinci jsou taky velká neznámá pro Českou republiku. Zatím nám ale risk vychází.

Nekonečná přetahovaná v Příbrami. Aktéři rekordního setu volali po videu

Když už jste nastínil Lucase Madalóze, tak trenér vám řekl, že ho chce a vy jste ho dokázal za dva dny přivést. Jak se vám to povedlo takhle rychle?

Když to vezmu, tak trenér nevěřil tomu, že ho sem dostaneme. Chtěl ho hodně, vybral si ho a nevěřil. Nevím, jestli říct dobré jednání s agentem, zájem samotného hráče, ale zkrátka Lucas je tady. Pozitivní hráč do kolektivu a jsme za něj rádi.

V Česku jsou mnohem ambicióznější a finančně silnější týmy. Co bylo klíčové, že se povedlo hráče jeho kvalit povést do Příbrami?

To se musíme zeptat hráčů samotných. Rozhodně to není o tom, že bychom je přeplatili proti ostatním klubům. Zrovna tihle ale nejsou typy, o které by byl zájem z řad silnějších klubů. Teď možná o ně bude. Například argentinské libero bylo hodně neznámým hráčem pro české prostředí. Brazilec to samé. Šli jsme touhle cestou a zatím nám vychází.

Co vás přesvědčilo, že jste nabrali tři Jihoameričany do týmu?

Sehnali jsme si další informace, a nejenom ty, které nám dal agent. Zavolali jsme si do klubů, kde působili před tím, zjistili si reference o kvalitách i charakteru. To, co jsem si zjistil a jaké zprávy jsem dostal, se mi zatím potvrzuje i co se týče výkonu. U některých jsme i trošičku i překvapení, protože jsme to čekali horší. Zatím ale poměr cena/výkon spokojenost.

Zejména Madalóz s Johansenem se ukazují ve výborném světle. Bude nyní těžké je udržet?

Souhlasím. Asi o ně zájem bude. Je to o jednání. Jestli nás někdo přeplatí, tak s tím neuděláme nic. Pořád jsme malý klub, a pokud je neudržíme, tak holt zase nastoupí práce, jednání a vyhlížení. A to samé pořád dokola.

V letošní sezoně jste slavil padesátiny, ještě k tomu přímo v televizním utkání, tak to jste si dal zřejmě hodně dobrý dárek, že?

Mně se přitom ten zápas se Zlínem po dva sety nelíbil, protože jsme nehráli dobře a nepotvrzovali jsme roli favorita. Dá se říct, že až ve třetím setu jsme ukázali kvalitu. Samozřejmě nejsme v oblacích, ale jsme rádi. K padesátinám jsme si dali nějakou oslavu po zápase, ale ještě je brzo slavit.

Velká oslava přijde až po sezoně tedy?

Byli bychom rádi.

S příchodem padesátky ale musí přece pohled na tabulku lichotit. Ani vy jste zřejmě nečekali, že budete takhle vysoko, že?

Máme ambiciózního trenéra, který chce hrát první čtyřku. I když ví, že na to finanční možnosti nejsou. Teď se nacházíme na pozici, kde bychom rádi chtěli být, ale nečekali jsme to. Na větší hodnocení přijde čas až po Vánocích. Tam se uvidí, jestli se oddělí horní polovina tabulky od spodní a jestli v ní budeme.