Obloha v sedlčanské kotlině plakala, fanoušci se ale usmívali a smáli. Pilot Martin Macík junior opět po roce pozval početnou českou dakarskou rodinu, aby se potkala na jednom místě a ukázala své umění fanouškům. Letošní Open Air sice celý propršel. Všichni ale odcházeli natěšení a plní zážitků. K vidění bylo několik překvapení i karambolů.

Kamion Franta a WRC speciál Fiona se předvedly v Sedlčanech | Video: Deník/Ondřej Jícha

V sedlčanské kotlině bylo pěkně živo. Počasí sice organizátorům naservírovalo škaredé počasí, nicméně i tak přišlo početné množství fanoušků. Vyjma benzínu, nafty a oleje, které byly cítit ve vzduchu, byly povinnou výbavou také holinky, pláštěnka a deštníky. Fanoušci ale dostali opět pořádnou nálož zábavy i přesto, že hned zkraje havaroval právě muž číslo jedna. Macík při jedné z počátečních jízd havaroval s Čendou. V zatáčce před hlavní tribun dostal smyk a naboural do bariéry pneumatik. Naštěstí se nikomu nic nestalo a show v dešti mohla pokračovat.

„Úplně všichni si zaslouží velký dík za Posedlí Dakarem Open Air, který jsme začali i skončili v dešti. Bylo to nabité od začátku až do konce. Vše se povedlo téměř na výbornou. Za mě velká spokojenost a díky moc všem, že dorazili. Osobně jsem si to hodně moc užil. Sice jsem se nedostal dál než od kamionu k věži a pak zase zpět. Cesta trvala přibližně půl hodiny. Sotva jsem stihl následující jízdy,“ komentoval Macík s tím, že pro závodníky bylo opravdu obtížné předvést jejich umění v takto obtížných podmínkách a ukázat techniku v akci.

Z dakarské rodiny se v Sedlčanech kromě Macíkova týmy představili například Martin Kolomný s juniorem, jeden z nejčerstvějších členů Karel Trněný, František Brutovský, Zdeněk Tůma, Tomáš Ouředníček se synem, Martin Prokop, který přivezl speciál na rallye pro šampionát WRC, David Pabiška a spoustu dalších juniorů.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

O doprovodný program se postaral jeden z nejsilnějších mužů Česka strongman Jiří Vytiska, který si nadvakrát poradil s Frantou. Nejprve desetitunový kolos utáhl na provazu a následně ho roztlačil i s celou Macíkovou posádkou uvnitř kamionu. „Věděli jsme, že je to velký chlap, který má natrénování na takhle těžké věci, takže to bylo hezké. Fajn změna,“ komentoval navigátor František Tomášek. Vytiska by se jim možná hodil i na samotný Dakar, kdy by v dunách mohl pomoci tlačit celý vůz. „On toho asi hodně sežere a do posádky by se nám nevešel, nicméně by se nám hodil,“ dodal s úsměvem Tomášek.

Další překvapení si pro diváky přichystal motocyklový jezdec David Pabiška, který dostal nápad, že za i za ošklivého počasí, deště a bahna na trati sveze odvážné fanoušky na trati. Osmačtyřicetiletý rodák z Liberce se následně nestačil divit, jaký zástup se mu u jeho vozu vytvořil a že velkou část tvořily i ženy.

„Hlavně to byl trošku takový hec a sranda. Někteří se netvářili, ale tímhle jsme je zlomili. Ten, kdo to absolvoval celé, tak si myslím, že je to pro něj lepší, než když je teplo. Netušil jsem, že budu mít tolik zájemců, ale zjistili, že jet po zadní ve dvou taky jde,“ komentoval celý nápad Pabiška.

Nadšení byli z něj i fanoušci, které na konci celého okruhu lehce zaskočil tím, že i s nimi zvedl svůj stroj na zadní kolo. „Měla jsem klid i strach zároveň. Když zvedl motorku na zadní, tak to byl nářez. Myslela jsem, že v tu chvíli zemřu, ale dobrý. Užila jsem si to,“ hlásala fanynka Vendula Zajíčková. „Úžasný zážitek! Nebál jsem se. Věřím, že už něco na motorce najezdil. Nicméně respekt a to že dávají i celý Dakar,“ rozplýval se k ní další účastník Viktor Vrbický.

Radost měl i Pabiška, ačkoliv po absolvování několika jízd byl špinavý od hlavy k patě. Motorka na jízdu ve dvou nebyla upravená a spolujezdec musel mít nohy na jeho stoupačkách. On je tak měl ve vzduchu a proto mu bláto padalo všude kolem. „Do teď jsem byl čistý, ale tím, jak jsem bláto nabíral nohami, tak mi stříkalo až do obličeje, tak jsem se trošku ušpinil,“ bral s úsměvem Pabiška

„Je to vždy o improvizaci a o náhlém nápadu. Impulzivně připravované a povedlo se,“ pochvaloval si český motocyklista. Spokojení byli i fanoušci. „Jela jsem takhle poprvé a bylo to něco úžasného. Užila jsem si to. Ono záleží, jak se jede. Takhle je to celkem stresující a není moc času na přemýšlení,“ řekla Zajíčková. „Jet takhle v bahně musí být podobné jako v písku, i když nevím, nikdy jsem to nejel. Pak nás zvedl na zadní kolo, což bylo super,“ líbilo se Vrbickému. Akce v Sedlčanech se zkrátka povedla. Macík už nyní přiznal, že příští rok se podívá s celou dakarskou rodinou i do Přerova, který letos vynechal.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha