Sokolové vlétli do utkání, jak se patří a už v první třetině si vytvořili čtyřgólový náskok. Hosté z Loun se překvapivě od úvodu zatáhli a jejich brankářská jednička střídala už v 18. minutě. Severočeši se poprvé prosadili až v polovině zápasu, nicméně rozjetý domácí celek pouze na chvíli přibrzdili, jinak dominoval po celých šedesát minut. „Nebylo moc o čem. Pro nás bylo jenom důležité to, abychom ustály jejich souboje a nefér jednání. Hráli jsme celý zápas na tři lajny. Nikoho jsme nemuseli stahovat,“ těšilo hrajícího kouče Vojtěcha Paula.

„Soupeř nás po všech stránkách předčil v bojovnosti a produktivitě. Nekompromisně trestal chyby, kterých bylo trestuhodně mnoho. Kupředu ho hnalo skvělé publikum a vítězství a postup si zcela zasloužil,“ uznal po vysoké prohře vedoucí týmu hostů Josef Pelc. „Na to, že jsme většinu zápasu nepředváděli svou hru, mě těší produktivita všech hráčů. Celkově bych chtěl tým pochválit za přepnutí po ztrátě míčku. Diváci jako vždy byli šestým hráčem na hřišti,“ uvedl Paul.

Foto: Dobříšští Sokoli zaskočili favority. Slaný i Králův Dvůr se musely sklonit

Soupeřem jeho svěřenců v dalším kole, které se bude hrát už o nadcházejícím víkendu, budou kadaňští Kati, jež se postavili v Příbrami místním Žralokům. Domácí drželi krok s favoritem pouze v první třetině, kdy se jim podařilo oklepat ze špatného vstupu do zápasu a ještě do přestávky se dostali na rozdíl jedné branky. Hosté ale od prostředního dějství odmítli jakékoliv drama a zvítězili rozdílem třídy 16:4.

Žraloci přiznali, že konečný výsledek odpovídá obrazu hry, kdy se duel překlopil na stranu soupeře, příbramští florbalisté ale v boji za postupem do vyšší soutěže získali cenné poznatky. Kati se tak po týdnu do příbramského okresu vrátí, jen akorát z D4 sjedou o sjezd dřív a zamíří do Dobříše. Sokolové se už na Kadaň těší. Hrát se by se měl atraktivní a útočný florbal na obě strany. „Pokud s nimi vydržíme fyzicky, tak věřím tomu, že odehrajeme vyrovnané utkání. Těším se, že budou chtít hrát florbal a že se bude hrát nahoru dolu,“ podotkl Paul.