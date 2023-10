Od začátku Rallye du Maroc bylo jasné, že půjde o těžký závod vedoucí náročným terénem, který prověří jak posádku MM Technology, tak jejich tovární kamion jménem Čenda. Po celkem pěti etapách patřilo Martinovi Macíkovi Jr., Františkovi Tomáškovi a Davidovi Švandovi první místo.

Martin Macík s posádkou na Rallye du Maroc | Foto: MM Photography

Marocká pouť týmu začala 18 kilometrů dlouhým prologem, který určoval startovní pozici posádky v první etapě samotného závodu. Kamion Čenda fungoval skvěle, zejména podvozek se týmu mechaniků povedlo skvěle naladit, takže po překonání krátké trasy rozmanitým terénem startovali Martin Macík Jr., František Tomášek a David Švanda do Rallye du Maroc z prvního místa.

Než se závodníci vydali do první etapy závodu, absolvovali téměř 300 km dlouhý přejezd přes hory, při kterém vystoupali až do nadmořské výšky přes 1700 m. Etapa dlouhá přes 300 km vedla náročným, kamenitým terénem, což bylo znát hlavně na pneumatikách. Ty netěšily ani vysoké teploty, stejně jako posádku v kabině. David Švanda dodává: „Samozřejmě vysoké teploty mají na všechno vliv, čím déle jste na trase, tím víc se zahříváme my i technika. Ale to je pro všechny závodníky stejné.“ Čenda se ukázkově popasoval se všemi nástrahami trati, stejně jako navigátor František Tomášek, kterého jako jednoho z mála nezmátla změna trasy a tým MM Technology tak završil úvodní den vítězně.

Macík chce v Maroku znovu bojovat o vítězství

Druhá etapa měla pro účastníky Rallye du Maroc připravený nejen rozbitý kamenitý terén, ale také dvě dunová pole a dvě neutralizace na trase dlouhé téměř 300 km. Posádka Čendy proto začala zlehka, což jí dosavadní pozice umožňovala. „Dunová pole byla nádherná, i když zrádná. Museli jsme hledat cestu přes vrcholky dun tak, abychom nezapadli, takže po pianko začátku jsme na to šlápli a prostě jsme je přeskákali.“, shrnuje dojmy z pokračování závodu Martin Macík Jr. Odpočinku se závodníci nedočkali ani v další 333 km dlouhé etapě plné písku, velbloudí trávy a kamenitých cest s občasnou dunou. Těžká dřina se ale vyplatila, protože odměnou bylo oranžovému kamionu i jeho posádce další vítězství.

Drobná překážka radost z výsledku nezkazí

Na konci předposlední etapy čekala posádku odměna v podobě dun třetí úrovně v oblasti Merzouga, kterých se samozřejmě nezalekli a vyjeli druhé místo. „Čenda vypadá, že si snad na ty místní teploty zvyknul, protože vše stále funguje na jedničku a ustál bez problémů všechno, co mu postavili do cesty.“, chválí tovární kamion mechanik David Švanda. Bohužel bylo během rutinní kontroly FIA (Mezinárodní automobilové federace) zjištěno, že rozměr restriktoru neodpovídá předepsaným pravidlům a kamion MM Technology byl tak ze závodu vyloučen. Tým MM Technology s výsledkem kontroly nesouhlasí, protože stejný komponent bez jakékoliv změny specifikací byl kontrolován také během Dakaru a nebyl shledán jakkoliv závadným. Martin Macík Jr. přibližuje další kroky: „Podali jsme samozřejmě odvolání, protože s výsledkem kontroly nesouhlasíme. Pro nás je závod vyhraný a teď budeme jen čekat na rozhodnutí nezávislého arbitra, aby výsledek potvrdil. To může trvat i několik měsíců.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že posádka bude klesat na mysli, není tomu tak. „Z výsledku máme radost a už se těšíme na Dakar, kam pojedeme se stejným nastavením kamionu, protože to odvedlo v Maroku skvělou práci.“, shrnuje pocity za celý tým Martin Macík Jr. a dodává: „Děkujeme organizátorům za skvělý závod, mechanikům, kteří Čendu perfektně připravili i fanouškům za podporu, kterou si vždycky vezeme s sebou. Už brzy se s nimi potkáme na turné Talkshow Posedlí Dakarem, tak budeme mít co vyprávět.“ Prodej vstupenek na talkshow Posedlí Dakarem startuje už 19. října večer. Před odjezdem techniky do Saudské Arábie pak budou mít fanoušci šanci osobně popřát celému týmu MM Technology štěstí a třeba i podepsat Čendu už 25. listopadu na náměstí v Sedlčanech.