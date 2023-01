Tomáš Frejlach, bývalý prvoligový fotbalista: Přeji si, aby lidé v mém okolí byli zdraví. Bez zdraví toho moc nejde. Ostatním přeji, aby nebyli na sebe tak zlí a víc si užívali života.

Ondřej Lípa, fotbalový funkcionář: Co si přeji sám? Jen zdraví, to ostatní už jsem schopen, věřím, ovlivnit. A přeji si také více spokojených a přátelských lidí ve svém okolí i naší společnosti, ve sportu především. Všem bych chtěl popřát osobní spokojenost, zdraví, spoustu fajn lidí kolem a radost ze života, protože věřím, že to může změnit i atmosféru v naší společnosti. Sportovcům pak samozřejmě pevné zdraví, aby si své oblíbené aktivity mohli užívat naplno co nejdéle.

Landon Bow, hokejista Kladna: Jedno přání mám, ale musí to zůstat tajemstvím, protože jinak by se nevyplnilo. Jedno v hlavě ale mám. Uvidíme, jestli se vyplní.

Jan Eberle, útočník BK Mladá Boleslav: Na obě otázky je odpověď stejná a to zdraví. Není to klišé a v posledních letech se to ukázalo, že zdraví je to nejnutnější pro klidný všední život. Ať už na úrovni rodiny, nebo celé společnosti.

Ladislava Eichenmannová, předsedkyně PZ Kraso Kladno: Přeji si, abych společně se svými nejbližšími prožila rok 2023 hlavně ve zdraví. Život hrozně utíká. Čím je člověk starší, tím si to uvědomuje a rád se vrací ve vzpomínkách do bezstarostných dětských let. Mé přání všem je, aby lidé na sebe byli hodní po celý rok a nejen o Vánocích, a aby se alespoň občas myšlenkami vraceli do dětského světa. “Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.” Antoine de Saint-Exupéry

Jan Mrázek, fotbalista Nového Strašecí: Já si přeji hlavně zdraví pro sebe i celou rodinu. Ze sportovního hlediska hlavně titul pro AC Sparta Praha. Přání k ostatním? Ať jsou všichni k sobě slušní, protože mi přijde, že poslední dobou je všude jen špatná a zlá nálada.

Drahomír Kadlec, ex-mistr světa v hokeji 1996 a dnes kouč Králova Dvora a mládeže PZ Kladno: Co si přát v dnešní době? Zdraví, úsměv (s tím jde všechno líp), odbourat nenávist, zlobu, závist, pomluvy, atd. - je toho strašně moc. Prostě si užívat života, vždyť jsme tady jen na chvíli, tak proč si to kazit?

Mario Lička, bývalý prvoligový fotbalista: Aby byl rok 2023 úspěšnější a spokojenější pro všechny a hlavně, aby skončila válka. Přání směrem k ostatním: buďte pozitivní, příjemní a usmívejte se, s úsměvem jde vše líp.

Jiří Prskavec, vodní slalomář: Přeju si jako každý rok, abychom byli zdraví a šťastní a abychom se měli stále pěkně jako dosud. Přál bych si, aby nás svátky zase spojily a neřešili jsme jenom všechno, co se děje ve světě, ale i vztahy mezi námi samotnými a měli se všichni rádi. Prostě abychom žili pěkně jako jedna velká komunita.

David Frič, bývalý futsalový reprezentant, nyní trenér: Do roku 2023 bych si přál, abychom k sobě byli mnohem tolerantnější a abychom místo bariér hledali spíše cesty, které nás navzájem přibližují. Rok 2023 nebude ekonomicky jednoduchý, pokud budeme navzájem ohleduplnější, budeme se mít všichni lépe.

Radek Voltr, fotbalista Žižkova: Sobě, své rodině a také všem dalším lidem přeji hlavně pevné a stálé zdraví, dále také radost, klid a pohodu do nového roku, spoustu úsměvů a úspěchů do každodenních aktivit.

Petr Rada, trenér fotbalistů Dukly: Fotbalu bych přál, aby všichni byli pozitivně naladění, kluby, aby měly dobré a zdravé hráče, českému fotbalu, aby se dostal na mistrovství Evropy… Ano, to je za déle, ale viděli jsme, jak krásné bylo mistrovství světa, bavili jsme se jím a ještě lepší by to bylo i s námi. Klubům přeji pevné pilíře, co se týče ekonomiky, není dobrá situace. Přeji divákům, aby se bavili fotbalem a byl to zase ten starý fotbal, o který nám jde a nebyly tam žádné postranní věci, o kterých se spekuluje. Všem lidem bych pak samozřejmě popřál zdraví, pevné nervy a hlavně trpělivosti. Teď je složité období, hlavně je mi líto maminek samoživitelek, které na něj doplácejí nejvíce. Věřím, že se vše otočí k lepšímu.

David Drahonínský, paralympionik v lukostřelbě: Všem bych popřál, aby byli zdraví a měli štěstí ve všem, na co sáhnou, a pokud je něco trápí tak, aby měli dost odvahy a nebáli se někomu se svými problémy svěřit. všem sportovcům potom ať jsou o vteřinu rychlejší nebo mají o bod víc než jejich soupeři.