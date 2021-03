PŘED 10 LETY: Off road trial v Sedlčanské kotlině. To jsou blázni, říkali diváci

/FOTOGALERIE/ Řev silného motoru, kouř z výfuku, letící bahno a náhle se objevilo auto v místech, kde by ho jen málokdo čekal. V Sedlčanské kotlině se totiž před deseti lety konal poprvé Off road trial. Terénní vozidla se šplhala takovými místy, kde by měl člověk obrovské problémy i pěšky.

Off road trial v Sedlčanské kotlině | Foto: Robert Nusl

Občas i devadesátistupňové stěny speciálně upravená auta bez potíží překonala, jiná skončila třeba na střeše. Jezdce za atraktivní podívanou diváci potleskem odměnili. Nejednou se také stalo, že servisní vůz musel vyrazit přímo do terénu na trať, aby přímo tam pomohl jezdci svařit prasklou část vozu neho ho pomocí navijáku vrátit na všechna čtyři kola či odněkud vyprostit. To jsou ale blázni, znělo z úst některých diváků. „Závodníci jsou v soutěži rozděleni podle stupně úprav jejich auta. Nejméně upravovaná auta patří do skupiny Originál, v opačném případě do skupiny Prototyp. Nejvíce upravovaná auta mají také nejobtížnější tratě. Ty jsou také většinou divácky nejatraktivnější," tehdy uvedl ředitel letošního seriálu Mistrovství České republiky v Off road trialu Jiří Slovák. Protože to bylo otevřené mistrovství, mohl se zúčastnit každý, kdo měl řidičský průkaz skupiny B, měl příslušné auto, které prošlo technickou prohlídkou, a další nezbytnou výbavu, jako je například helma a podobně. Také museli znát rozhodně pravidla. „Dnes jsou tady bez licence všichni, ale v žádném případě to nejsou nováčkové," dodal Jiří Slovák.