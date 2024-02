Volejbalisté Příbrami se rozloučili s vlastními fanoušky v rámci základní části extraligy. V posledním domácím zápase přivítali České Budějovice, na které tradičně umí, což se potvrdilo i nyní. Kocouři mohli litovat zejména špatného úvodu. Nakonec prohráli 1:3 na sety, avšak pro diváky přichystali nejlepší možnou pozvánku na čtvrtfinále play off.

Příbram v dramatickém zápase podlehla Českým Budějovicím. | Foto: Oldřich Kozák/VK Trox Příbram

Než se Kocouři pořádně rozkoukali, prohrávali 1:7 v první sadě. Manko sice stáhli, nicméně zkušení Jihočeši dotáhli úvodní dějství do vítězného konce. Následně začala Příbram doma předvádět, na co jsou u ní diváci zvyklí. Zlepšila servis i obranu a České Budějovice začaly mít problémy. „Druhý set si myslím, že jsme odehráli velmi slušně, tlačili jsme servisem, a hlavně jsme posbírali kupu balonů v poli, které jsme pak přetavili v bod,“ komentoval trenér Lubomír Vašina.

Za vyrovnaného stavu 1:1 na sety se ve hře Příbrami začaly objevovat chyby, které Jihostroj dokázal okamžitě využít a vytvořil si pětibodový náskok. Ač podobně jako v první sadě začali Kocouři znovu stahovat ztrátu, tak si hosté vedení uhlídali a nabrali jistotu. Čtvrté dějství byla totiž krásná pozvánka na play off. Domácí vydali ze sebe maximum, avšak České Budějovice chtějí v závěru základní části vybojovat co nejlepší pozici do vyřazovacích bojů a odvezly si domů tři body.

„Budu hodnotit spíše ten poslední set, v tom třetím setu to bylo hodně vyrovnané a rozhodla až koncovka, tento set se podle mě lidem musel líbit. V tom čtvrtém už nám soupeř odskočil. Je pravdou, že jsem v něm střídal hráče více než obvykle, ale v každém případě je to dobré pro sebevědomí hráčů, aby věděli, že můžou hrát a že hrají dobře,“ řekl Vašina, který bral zápas jako pozvánku na play off a Kocourům se podařila. Na soupeře si ale budou muset počkat do konce základní části.

Příbram – České Budějovice 1:3 (-26, 24, -22, -19)

Esa: 2:7. Bloky: 8:10. Rozhodčí: Marschner, Velinov. Diváci: 741.

Příbram: Lyzanec, Benitez, D. Rosenbaum, Gabriel Franco, Šábrt, Toman, libero Verasio. Střídali: F. Ureš, Tevkun, A. Rosenabum, Toth.