Ve volejbalové Příbrami prožili hektické léto. Zatímco ostatní se už pilně připravovali na nadcházející sezonu. U Kocourů se měnilo vedení a stavěl se kompletně nový kádr. Nakonec se vše i díky cizincům povedlo. Do předsednického křesla usedl po letech opět Daniel Rosenbaum, tým povede trenér Lubomír Vašina. A cíle do sezony? Hrana play-off, ale hlavně stabilizace kádru do let nadcházejících.

Staronový předseda Kocourů Daniel Rosenbaum. | Foto: archiv klubu

Jaký byl návrat zpět do předsednické funkce?

Čas se vyvíjí. Tak jak běží doba, tak se mění určité věci okolo volejbalu. V Příbrami ale toho moc pozměnit nemůžeme. Naskočil jsem do nějakého vlaku a uvidíme, na co to bude stačit.

Bylo něco, co bylo nové?

My jsme to vždy dělali ve dvou lidech s Miroslavem Peterkou. Měli jsme rozdělené, kdo a co bude dělat a takhle jsme fungovali. Teď je pro mě nejnovější to, že ho nemám po ruce. Teď to rozložení je jiné a trochu těžší. I tohle se musí překlenout.

Hned po nástupu do funkce jste musel řešit kádr. Jaké bylo léto ve volejbalové Příbrami?

Hektické, protože ostatní týmy měly všechno hotovo, zatímco my na začátku.

Zažil jste někdy podobné léto?

Asi to mají všechny kluby, že se před začátkem sezony řeší plno věcí. Práci mají všichni. Akorát tím, jak jsme neměli hotový tým, tak jsme to měli složitější. Dá se říct, že se jedná o období, kdy si všichni myslí, že se nepracuje, v klubech ale naopak nejvíc.

Takže se nevymykalo oproti těm předchozím?

Pracovně ne, ale tím, že jsme neměli postavený tým a hráče jsme hledali v červnu a červenci, tak jsme ho měli odlišné od těch normálních. Obvykle už je v dubnu jádro týmu jasně dané, tým skoro hotový a teď nikoliv.

V červnu jste dopředu avizovali, že kádr nemáte ještě kompletní. Nakonec jste opět zalovili v Jižní Americe. Jedná se o váš oblíbený region?

Nevím, jestli říct, že oblíbený. Jednodušší je vždy udělat hráče, kteří nepotřebují víza, jsou blízko v Evropě, ale opět to takhle nějak tak vyšlo. Nehledal bych za tím oblíbenost, ale východisko ze současné situace.

Není ale tak poprvé, co se v Příbrami objevují Brazilci či Argentinci.

Je to už třetím rokem. První Brazilce jsme tady měli před dvěma lety a dá se říct, že se nám to osvědčilo mít je s Argentinci. Shoda náhod, že letos tomu je taky tak.

Po roce jste zpět přivítali Argentince Verasia, který byl podepsaný pod parádní předloňskou sezonou. Jak jste ho sem zlákali?

Doufám, že se mu tady před dvěma lety líbilo a doufáme, že nám odvede alespoň takovou práci jako před dvěma lety. Doufám, že teď bude lepší.

V čem?

Že jeho výkonnost bude ještě o něco lepší. Není to bezchybné libero a doufám, že jich bude méně než před dvěma lety.

Jsme na prahu nové sezony. Už se podařilo cizince zformulovat dohromady, aby fungovali na hřišti?

Co vidím, tak vypadají, že jako tým jsou. Rozumí si. Není tam někdo, kdo by vytvářel třecí plochy. Charaktery se ale ukážou za měsíc či dva, kdy začnou krizové situace.

Příbram avizovala, že se bude muset podívat do ciziny, podařilo se ale začlenit i někoho z úspěšné mládeže?

Loni jsme sice byli druzí v juniorech, ale výkonnostní skok do mužů je velký. Nemáme moc lidi, kteří by adekvátně mohli vstoupit do týmu. I proto jsme se hodně poohlíželi do Českých Budějovic, Prahy a podobně. Hodně jsme spoléhali na Jakuba Ureše. Pořád ale není v takové formě, jak bychom si představovali. Stále má na čem pracovat. Čekáme od něj víc, než co teď předvádí. Pro Dana Rosenbauma to taky nebude jednoduché, když do sezony vstupuje jako jednička v roli nahrávače a hra bude na něm záviset.

Když už jste narazil na Jakuba Ureše. Je na něm znát, že musel kvůli zranění vynechat prakticky celou loňskou sezonu?

Poslední jeho zápas byl v září. Od té doby nehrál volejbal a léčil se až do května. Teď už je zdravý, což máme potvrzené i trenéry. Myslím si, že má ale pořád blok v hlavě, který mu nedovolí úplně naplno skákat. Snad se odstraní praxí.

Bojí se, nebo čím to je?

Neřekl bych, že bojí. Zatím ale neskáče, i když v posilovně dělá všechno s ostatními, tak na výskoku to vidět není a skáče méně než před rokem a půl.

Máte kádr už uzavřený nebo se ještě díváte jinde?

Nemáme takové možnosti jako jiné mančafty, takže v tuhle chvíli vstoupíme do sezony s tímto týmem. Uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě i my jsme byli schopní v průběhu sezony reagovat na určité věci, takže jsem připravený případně do toho sáhnout a něco pozměnit.

Jaké si dáváte cíle do letošní sezony?

Tím, že jsme začali tým skládat pozdě, tak do ní nejdeme s přehnanými ambice. Chtěli bychom se pohybovat na hraně play-off. Sám nevím, na co tým bude stačit. Každý chce vyhrávat, ale liga bude těžší než loni. Nechceme hrát dole, ale stabilizovat tým a odrazit se do příští sezony.

Hrana play-off je pro vás přímý postup, nebo předkolo?

Přímý postup do čtvrtfinále je do šestého místa, což je na jednu stranu hodně vysoko pro nás a na druhou nevím, co od nás můžu čekat. Jsme na takových vlnách. Byli bychom rádi okolo osmého místa.

Co by mělo být největší předností aktuálního týmu Kocourů?

Těžká otázka. Pokud si sedne, tak určitou sílu by mít mohl. Předností by měla být bojovnost s kvalitním výkonem. Filozofie trenéra Vašiny vždy byla, aby mančaft měl charakter, aby hráči bojovali a bylo na nich vidět, že je volejbal baví.

K tomu navíc domácí prostředí a fanoušci. Díky tomu jste se loni dostali do předkola.

Všechny tým okolo nás jsme loni porazili doma, což byly hodně plusové body. Mančaft tady nasbíral body v pravou chvíli, což bylo vidět i na fanoušcích.

Když jsme narazili na trenéra Vašinu. Proč padla volba na něj?

Dá se říct, že když jsem k tomu přišel, tak nevím, jestli měl Petr Brom ještě zájem tady pokračovat. Ale ne úplně se mi líbilo, jak to tady fungovalo z hlediska tréninků, protože na nich bylo málo hráčů. Vzal jsem to z gruntu a poohlížel jsem se i po jiném trenérovi, abychom udělali změnu celkově. Proto Vašina. Český rybník je malý. Ze třinácti týmů extraligy jich má šest zahraničního kouče. Až takový velký výběr nebyl. Od začátku jsme spolu komunikovali a domluvili se na společné vizi.

O angažování zahraničního trenéra se tedy v Příbrami zatím neuvažuje?

Největší handicap je jazyková bariéra. Bohužel já nemluvím anglicky. Tím pádem bych nemohl být v bližším styku s trenérem a vždy bych někoho k tomu potřeboval, takže z mého pohledu jsem o zahraničním trenérovi neuvažoval. Co není, může být. V tomhle trošku zaostáváme, ale nějak se s tím musíme probrat.