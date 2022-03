Co bylo klíčové k vítězství?

Určitě servis. Ten rozhodl. Dobře jsme blokovali i ztrátovali.

Zejména při hře nad sítí jste byli lepší, trpělivější a chytřejší. Věřili jste si víc než Kladno?

V posledních měsících jsme jí hodně trénovali, naťuknout si těžké míče, vykrýt, nahrát si je a nejít pouze bezhlavě za ránou, naopak nechat balón ve hře.

Kladenská taktická byla od začátku jasná. Nejčastěji servisem oslovovat Martina Böhma. Počítali jste s tím?

Kalkulovali jsme s tím, že budou posílat plachtu do Lucase (Madalóze). Nakonec se to obrátilo pro nás k lepšímu a podávali do Böhmika, který to ustál a zahráli v pohodě.

Za jak dlouho se dá přečíst taktika soupeře?

Víceméně hned, když vše začali podávat na Martina. Bylo jasné, že většina podání půjde na něj.

Hrálo se o hodně. O třetí místo i domácí výhodu.

Byli jsme připravení na to, že nás jakákoliv výhra posune na třetí místo. Říkali jsme si, že do zápasu musíme jít bez tlaku, zahrát nejlepší výkon a to se povedlo.

Zakončili jste základní část na třetím místě, což je nejlepší postavení v tabulce od roku 2013. Co na to říkáte?

V kontrastu s minulým rokem je tohle pecka. Užívám si letošní sezonu. Jsem rád, že můžu hrát a že se nám takhle daří.

Když přišel k týmu trenér Démar, řekl, že chce hrát do čtvrtého místa. Kdy jste ale tomu začali věřit vy hráči?

Po první polovině základní části, kdy jsme ji zakončili v první čtyřce, což nebylo špatné a říkali jsme si, že by bylo fajn udržet to až do konce a hrát stejný volejbal.

Nyní vás čeká Odolena Voda. Co čekáte od této čtvrtfinálové série?

Že bude dlouhá. Musíme hrát tak, jak doteď. Nepodělat se z toho a hrát s úctou a sebevědomím.

Série ponese v duchu boje otce se synem. Nyní ho bude muset porazit. Jak tohle téma rezonuje kabinou?

Je to pravda. Žádnou větší motivaci ale nemáme. Jsme motivování na každý zápas úplně stejně.

Odolena Voda je navíc poměrně blízko. Série bude středočeská. Jaký bude mít pro vás náboj?

Jsem rád, že je to takhle blízko a nebudeme muset jezdit někam daleko. Určitě se bude hrát hezký volejbal.