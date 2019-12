Přejímky dopadly úspěšně. Sedlčanští dobrodruzi vyslali techniku na Dakar

Další dakarské dobrodružství začíná. Závodní stroje už plují do Saúdské Arábie, kde 5. ledna odstartuje 42. ročník legendárního závodu. Letošní technické přejímky a nalodění dakarské techniky přinesly několik změn, vesměs příjemných. Týmy své vozy odevzdávaly později než v minulých letech, protože plavba do Saúdské Arábie je kratší, než do Jižní Ameriky. Přejímky se také odehrály na novém místě, na okruhu Paula Ricarda ve francouzském městečku Le Castellet. Nejdůležitější však bylo, že nový kamion Martina Macíka, pojmenovaný Karel, splnil všechny nezbytné formality. Stejně tak Anežka, motorka Jana Brabce, prošla hladce.

Sedlčanský tým úspěšně absolvoval technické přejímky před Dakarem 2020. | Foto: Big Shock Racing tým