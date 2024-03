Čtvrtfinálové boje ve volejbalové extralize přinesly v první hrací den jeden velký šok. O největší překvapení se postarali příbramští Kocouři, kteří zaskočili favorizovanou Duklu Liberec na její půdě, vyhráli 3:2 na sety a ujali se vedení v sérii. Severočeši tak schytali první šrám hned zkraje, což sami nečekali. Nyní budou hrát svěřenci Lubomíra Vašiny doma, kde chtějí přidat druhý bod.

Příbramští Kocouři zaskočili na úvod čtvrtfinále favorizovanou Duklu | Foto: VK Trox Příbram

„Stačí dát eso či sebrat těžké balony v poli,“ komentoval trenér Lubomír Vašina v rozhovoru pro Deník před začátkem čtvrtfinále a v Liberci tomu tak bylo. Kocouři v klíčových moment zariskovali na servisu a po zásluze získali první bod v sérii a nyní oni disponují výhodou domácího prostředí. „Všichni máme neuvěřitelnou radost. Je to pro nás úžasné vítězství a myslím si, že už se všichni těšíme na nedělní zápas doma. Doufám, že jsme udělali pozvánku pro příbramské diváky,“ řekl v euforii příbramský kouč.

Kocourům se podařilo zaskočit favorita zpoza základní lajny, odkud si hodně pomáhali podáním a Dukla s tím měla velké problémy. Proto také úvodní sada skončila rozdílem jedenáctí bodů pro hosty.

Bývalý kouč Příbrami Martin Demar reaguje na debakl v úvodní sadě a do druhé udělal jednu změnu v sestavě. Dukla se vzápětí vzpamatovala i díky tomu, že Kocourům odešel servis. Po změně stran ale byli hosté trpěliví a počkali si na zlom dějství za stavu po patnácti a v Liberci se začínalo rýsovat překvapení úvodního čtvrtfinálového dne.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně dobře. Dobře jsme podávali a dařilo se nám na první pokus otáčet těžké liberecké podání. Malinko jsme nezvládli začátek druhého a třetího setu. Utkání se hodně přelévalo, chvilku Dukla, chvilku my,“ mínil kapitán Příbram Daniel Rosenbaum.

Liberec sice ještě dokázal rázně znovu srovnat počet setů a vynutit si rozhodující sadu. Příbramští v ní ustáli špatný vstup a následně se nebáli zariskovat na podání, což se jim náramně vyplatilo a došli si pro první bod v sérii. „Nakonec jsme v tiebreaku víc chtěli, víc bojovali a zvládli jsme ho lépe. Nyní si dobře odpočinout a připravit se na nedělní zápas doma, kde se chceme předvést před domácím publikem,“ uzavřel příbramský kapitán.

„Neunesli jsme to psychicky. Play off se hraje na krev, bohužel hráči se trošičku ….., nevím, jak to říci jinak. Ve hře chybí odvaha. Ukázaly se ty věci, co nás trápily před play off, že nám vypadli dva hráči. Nechci se na to vymlouvat, ale chybí tam větší zodpovědnost, aby to na sebe hráči vzali. Je to trochu alibismus, jeden se schovává za druhého. Určitě se musíme zlepšit, jinak to bude za chvilku opravdu s námi špatné,“ komentoval první utkání trenér Liberce Martin Demar.

Liberec – Příbram 2:3 (-14, 17, -20, 12, -11)

Esa: 5:8. Bloky: 13:9. Rozhodčí: Rychlík, Marschner – Čermák, Beerová. Diváci: 422. Stav série: 0:1.

Librec: Demar, Trojanowicz, Jemeļjanovs, Suda, Yufra, Bryknar, libero Maar. Střídali: Gómez, Pavlíček, Staněk, Ticháček.

Příbram: Benitez, Rosenbaum, F. Ureš, Šábrt, Toman, Franco, libero Verasio. Střídali: Rosenbaum, Tevkun, Lyzanec.