Dobříšští doma předvedli, jak vytěžit z minima maximum. V první třetině vyslali na branku hostů pouhé čtyři střely, zatímco jejich soupeř třikrát tolik, přesto odcházeli do šaten s vedením 2:0. I prostřední část nabídla podobný obrázek. Tábor měl více šancí, nicméně skórovali jen domácí, kteří si vytvořili slibný náskok 4:1 a ten v závěrečném dějství udržovali a ještě ho navýšili na konečných 6:2.

„První zápas divize a celkově na celostátní úrovni pro náš tým začal poněkud nervózně, i když jsme začali lépe než soupeř. Celkově hodnotím zápas velmi vyrovnaně. My jsme na rozdíl od soupeře byli schopni využívat většinu nabídnutých šancí. Soupeř s postupem zápasu lépe držel balón, avšak nic kloudného z toho nevymyslel,“ komentoval utkání vedoucí a zároveň kapitán domácího týmu Jakub Brabec.

O polovinu gólů Dobříše se postaral Michal Kolář, který vstřelil historicky první branku Sokolů v divizi, následně si ještě do konce úvodní periody připsal asistenci. Ve druhé třetině následně druhou trefu přidal zřejmě zlomový zásah, který definitivně překlopil utkání na stranu domácích.

„Utkání v Dobříši pro nás bylo premiérou v divizi. Do utkání jsme se snažili vstoupit aktivně, ale soupeř potrestal hned dvě naše individuální chyby a skvěle chytající gólman likvidoval všechny naše šance, kterých bylo nespočet. Vynikající domácí fanoušci hnali svůj tým za vítězstvím a my jsme bohužel nedokázali najít střeleckou odpověď. Proměňování šancí je to, co musíme do budoucna zlepšit, abychom taková utkání zvládli,“ uvedl kouč hostů Jindřich Packa.

Dobříš - Tábor 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Branky: 5. a 33. M. Kolář, 14. Šebek, 23. Podhorecký, 45. Souček, 60. Brožík - 27. Dóka, 58. Matějček. Vyloučení: 1:1. Rozhodčí: Hanzal, Kos. Diváci: 133.