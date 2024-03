Volejbalisté Příbrami mají na dosah obrovské překvapení. V domácím prostředí před téměř tisícovkou diváků navázali na úvodní vítězství v Liberci a vyhráli 3:0 na sety. Ve čtvrtfinálové sérii už vedou 2:0 na zápasy a už ve středu mohou na severu Čech slavit postup mezi nejlepší čtyři týmy extraligy.

Příbramští Kocouři jsou blízko semifinále. Na Libercem vedou 2:0 na zápasy. | Foto: VK Trox Příbram

Svěřenci Lubomíra Vašiny zatím přesně potvrzují, že play off je jiná soutěž než základní část. V ní s Libercem dvakrát prohráli, ale ve vyřazovacích bojích mu již dvě porážky oplatili a ve čtvrtfinále excelují. Stejně jako v prvním utkání, tak i nyní si Kocouři pomohli v klíčových okamžicích servisem, kdy soupeře zlomili v úvodní sadě za stavu po patnácti a od té doby určovali tempo zápasu.

Euforie domácího celku trvala až do závěru druhého setu, kdy se vytratil jejich šestibodový náskok, který se v koncovce snížil na pouhé minimum, nicméně Příbramští ho dokázali dotáhnout do konce. Třetí sada byla nejvyrovnanější a také v ní oba týmy udělaly nejvíce chyb. Závěru utkání si podmanil Filip Ureš, který vypracoval Kocourům hned pět mečbolů. Kapitánu Rosenbaumovi stačil jediný, aby uzavřel zápas a potvrdil druhé vítězství v sérii.

„Moje hodnocení je jednoznačně pozitivní, protože jsme vyhráli a už nám zbývá jen jedno vítězství, tak snad sérii dotáhneme do konce a postoupíme dál. Atmosféra byla úžasná, diváci nás hnali vpřed a moc si přeju, pokud bychom nezvítězili už v Liberci, a ještě hráli znovu doma, že dorazí stejný nebo vyšší počet našich věrných fanoušků,“ řekl domácí smečař Filip Ureš, který v utkání zaznamenal nejvíce bodů.

„V rámci play off je to pro mě i pro celý tým skvělé vítězství, kluci hráli velmi dobře, hráli bojovně, hráli v euforii, a hlavně všichni spolu – táhli za jeden provaz, což je v zápasech play off strašně důležité. V hale byla elektrizující, úžasná atmosféra a myslím, že si jí obě strany užily,“ uvedl kouč Lubomír Vašina. Třetí zápas série se hraje ve středu v Liberci.

Příbram – Liberec 3:0 (21, 23, 19)

Esa: 4:3. Bloky: 8:9. Rozhodčí: Kvarda, Dušek. Stav série: 2:0. Diváci. 946.

Příbram: Benitez, Rosenbaum D., Ureš F., Šábrt, Toman, Franco Gabriel, libero Verasio.