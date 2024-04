O držitelích bronzových medailí je rozhodnuto. Po další bitvě v Příbrami se z ní radují volejbalisté Kladna, kteří vyhráli 3:1 na sety, celkově sérii 2:0 a získali první medaili od stříbra v roce 2018. Poražení Kocouři ale smutnit nemusí. Celkové čtvrté místo je pro ně rozhodně skvělým počinem a před sezonou s ním nikdo v klubu nepočítal.

Dramatický zápas ukončila chyba Tevkuna | Video: Deník/Ondřej Jícha

Odvetné utkání v Příbrami se neslo v podobném duchu jako úvodní duel v Kladně. Hosté měli opět výborní start do zápasu, zatímc

o na straně Kocourů se trápili zejména univerzálové. Jak Ukrajinec Tevkun, tak i náhradník Toman se po většinu utkání trápili. Na druhé straně loučící se Lotyš Platačs předvedl své umění a ukázal, proč byl klíčovým mužem Orlů v sezoně. Za celý zápas zapsal 22 bodů, zatímco jeho protějšci dohromady 13.

Kladno podobně jako doma vstoupilo parádně do utkání a hned zkraje si vytvořilo bezpečný náskok. Příbram si v prvních dvou setech nevěděla rady a marně hledala způsob, jak překonat obranu hostů. „První dva sety jsme to nebyli my. Přišlo mi, že jsme byli ustrašení zbytečně v domácím prostředí. Asi na nás padla tíha okamžiku,“ přiznal univerzál Jiří Toman.

Orli se dokázali dostat z každé šlamastyky či potíží a dokázali dostat míč přes síť i z relativně beznadějné situace. V obraně fungoval bezvadně Fernandez, který se musel červenat jen na konci třetí sady, když dostal přímý bod z podání.

„Myslel jsem si, že to bude boj a hezký volejbal. Na Příbram možná dolehla tíha okamžiku, že hrála doma. První dva sety z naší strany parádní sport. Domácí zatažení. Pak přišel klasický scénář Kladna,“ komentoval kapitán a blokař Adam Zajíček.

Vzestup o odpor Příbrami započal, když trenér Vašina po několika strategických střídání poslal na hřiště Jakuba Ureše místo jeho bratrance Filipa. V tu chvíli se Kocouři vzepřeli, smazali pětibodové manko a v napínavé koncovce si vynutili čtvrtou sadu. „Třetí set jsme vstali z mrtvých, začali jsme si věřit. Řekli jsme si, že nemáme co ztratit, že není kam couvat. Koncovku jsme uválčili,“ uvedl Toman.

Takřka všichni si připomněli první utkání, kdy Kladno také mělo výborně rozjetý zápas a začalo ho pomalu ztrácet. Domácí se dokázali dostat zpátky do střetnutí, avšak hosté se poučili a zvládli koncovku lépe. Jejich kapitán Zajíček dvěma bloky ukončil celý duel a zajistil svému týmu bronzové medaile.

„Povedlo se nám to nějak ustát. Nějaké bloky se povedly v koncovce čtvrtého setu. Díky bohu, že jsem týmu pomohl, jinak jsem jim škodil,“ ulevil si Zajíček. „Ve čtvrtém setu jsme prohrávali o čtyři body, dotáhli se na 20:20. Nechali jsme si koncovku utéct. Kladno bylo šťastnější,“ uzavřel Toman, který se zároveň loučil s příbramskými spoluhráči. Jako řada volejbalistů v minulosti před ním zamíří po sezoně na sever Čech do Liberce. Kocouři ale smutnit nemusí. Čtvrté místo je pro ně výborným počinem.

„Musím poděkovat příbramským hráčům i fanouškům. Byla to pekelná sezona z jejich strany. Moc jim gratuluji. Samozřejmě jsou teď smutní a bolí to. Když půjdou ale touhle cestou, tak budou mít medailí dost,“ ocenil Kocoury Zajíček. I na něm bylo vidět, že je rád, že Kladnu ukončil šestileté čekaní na zisk cenného kovu. „Jsem rád, že jsme skončili medailí, protože by to byl velký neúspěch, kdybychom skončili čtvrtí. Zasloužili jsme si medaili a mám radost, že jí máme,“ poznamenal kapitán Orlů. Kladenští vyhráli všech jedenáct utkání proti středočeským celkům v sezoně.

Příbram – Kladno 1:3 (-18, -19, 23, -22)

Esa: 6:2. Bloky: 3:11. Rozhodčí: Buchar, Rychlík. Diváci: 1 029. Konečný stav série: 0:2.

Příbram: Benitez (8), Rosenbaum (2), F. Ureš (4), Šábrt (10), Tevkun (3), Lyzanec (4), libero Verasio. Střídali: Toman (10), Franco (12), J. Ureš (10).

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

: Seppänen (9), Zajíček (14), Platačs (22), Imamura (11), Graham (7), Neves, libero Fernandez. Střídali: Kyjanica, Gabriel (5).