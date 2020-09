Obě mužstva ovšem chtěla víc, čemuž nasvědčoval velmi dramatický vývoj duelu. „Mrzí nás, že máme jen dva body. Je to škoda. Snažili jsem se, ale přišla malá chybička ke konci. Ale taky jsme šťastní aspoň za ty dva body. Cíl byl vyhrát, to jsme splnili, takže paráda,“ oddechl si pražský kapitán Jakub Nový.

Jenže po stažení dvougólového manka a návratu do utkání chtěli víc také hosté. „Řekli jsme si, že na ně nalezeme, vlétneme a klaplo to. Popravdě jsem čekal, že z toho budou tři body, jak jsme hráli druhou půli. Škoda, byl to takový zápas dvou rozdílných poločasů,“ hlesl příbramský útočník Daniel Hájek.

Příbram, které v minulém kola zdolala Staropramen Praha 6:2, šla sice brzy do vedení, když se trefil Jakub Tošovský, jenže domácí duel obrátili po gólech Tomáše Rossmanna, Nového a Jakuba Panýrka. „Bylo to od nás pomalé, hrozně dlouho nám trvalo, než jsme něco udělali. Špatně jsme přepínali do obrany a pak jsme nezachytili brejky,“ popsal první půli Hájek.

Když na začátku druhého půločasu snížil příbramský David Sandr a vzápětí odpověděl druhým gólem Nový, zdálo se, že už se hosté nezvednou. Jenže Hájek dvěma zásahy poslal utkání do penaltového rozstřelu. „Soupeř hrál výborně přes gólmana a zatlačil nás, těžko se to brání. Jako nováček musíme získat zkušenosti, něco okoukat a naučit se pár fíglů,“ sdělil pražský kapitán.

Jenže v penaltovém rozstřelu uspěl jen hostující Sandr, Patrik Junek s Lukášem Havelkou selhali. Naopak domácí Panýrek s Rossmannem pokutové kopy proměnili. „Domácí brankář dvě penalty chytil, je to loterie,“ připomněl Hájek.

Korábu tak v tabulce západní skupiny patří čtvrtá pozice o bod před pátou Příbramí. „Jsme nováčkové, takže jsme šťastní, že se nám nějak daří a snad to tak zůstane. Musíme nabrat zkušenosti a doufám, že to bude ještě lepší,“ přál si Nový.

SC Koráb Praha – Příbram 5:4 po pen. (3:1), pokutové kopy 2:1

Branky a nahrávky: 21. Rossmann (Nový), 26. Nový (Panýrek), 28. Panýrek (Macháček), 37. Nový (Panýrek), rozhodující penalta Rossmann – 17. Tošovský, 33. Sandr (Drašnar), 47. Hájek (Sandr), 52. Hájek (Sandr). Rozhodčí: Pfeifer – Šťástka. ŽK: Havlíček, Lehotský – Drašnar, Tošovský. Diváci: 10.

SC Koráb Praha: Ladislav Orlich – Palo Lehotský, Petr Kryštof, Jan Carda, Matěj Lačík, Petr Havlíček, Jakub Panýrek, Tomáš Kouklík, David Macháček, Jakub Nový (C), Tomáš Rossmann.

Příbram: Marek Branžovský – Jakub Tošovský (C), David Malý, Ondřej Drašnar, Patrik Junek, David Sandr, Daniel Hájek, Lukáš Havelka, Jiří Mareš