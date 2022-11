V Ústí se hrálo o hodně. Oba celky se krčely v poslední třetině tabulky, a pokud by Příbram vyhrála, tak by se mohla dostat před svého soupeře. Na severu Čech začala nadějně. Hulpach se Šábrtem vybojovali pro Kocoury hned zkraje zápasu nadějný náskok. Domácí ale dokázali srovnat a začala velká přetahovaná, kterou ukončily až blok Šábrta technicky dobře umístěné podání Pereiry.

I druhá sada byla hodně vyrovnaná a rozuzlení přinesla až koncovka. Hulpach sice esem poslal Středočechy do vedení, nicméně vzápětí další servis zkazil. Následně byl dvakrát zablokován Böhm a hra hostů se začala hroutit. „Trošku jsem to podělal. Dvakrát jsem mohl zaútočit dobře - jednou smůla, jednou špatný úder. Trošku to jde za mnou. Pak byl výborný úder Lanka v koncovce na troje ruce, který rozhodl,“ sypal si popel na hlavu příbramský kapitán v rozhovoru pro Českou televizi.

„První set byl velice kvalitní. Nám to kleklo za stavu 21:20 ve druhém setu, kdy jsme udělali tři ptákoviny, nebo nevynucené chyby a pak už se nám to začalo rozpadat,“ dodal kouč Petr Brom. Po vyrovnání na 1:1 na sety začalo mít Ústí navrch. Na domácí straně se rozehrál Kanaďan Bere, k tomu Severočeši zlepšili útok, se kterým si hosté nevěděli rady. „Problém byl ve třetím a čtvrtém setu v tom, že nás Ústí přesmečovalo. Hlavně tedy hra smečařů, ať to byl Suda nebo Lang, tak neudělali chybu,“ přiznal trenér hostů.

Hosté poslali do hry i Brazilce Arauja, který do Česka přicestoval teprve dva dny před zápasem. Ani on ale nepomohl zvrátit zápas na stranu Příbrami. Ústí mělo čtvrtou sadu zcela pod kontrolou a bezpečně si došlo pro tříbodové vítězství. Kocourům navíc přestala fungovat hra středem. „Souviselo to samozřejmě s přihrávkou. Brazilec Winckl začal velice dobře, pak mu výkon padal, takže tam šel mladý Rosenbaum a měli jsme hůř přihráno, takže to pro nás bylo těžké,“ podotkl Brom. Jeho svěřenci tak zůstávají na posledním místě extraligové tabulky. Ze dna se budou chtít odrazit příští středu, kdy 9. listopadu doma budou hosti Brno.

Ústí nad Labem – Příbram 3:1 (-25, 23, 18, 21)

Esa: 4:8. Bloky: 12:8. Rozhodčí: Činátl, Kvarda. Diváci: 520.