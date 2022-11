V týdnu prosákla do médií informace, že dosavadní předseda Miroslav Peterka složí funkci a předá ji aktuálnímu kapitánovi Martinovi Böhmovi. Zpráva přišla jako blesk, který ale přinesl efekt, že se vyčistil vzduch a příbramský lídr rázem předvedl na hřišti jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Příbramští Kocouři totiž vstoupili na palubovku jako vyměnění a s favorizovanými Českými Budějovicemi sehráli vyrovnanou partii, kterou rozhodovaly detaily. S Jihostrojem od začátku drželi krok a utkání dovedli až do zkrácené hry, kterou však nakonec nejtěsnějším rozdílem získali hosté.

Utkání ovlivnily výkony obou týmů. Zatímco domácí podali v letošní sezoně nadstandardní výkon, tak jejich soupeř zahrál jeden z nejhorších výkonů, což vzal trenér Martin Zach po dvou změnách v sestavě na sebe. „Ne že by byly úplně špatné, ale fungovaly hůře než obvykle, pak jsme se do zápasu těžko dostávali. Příbram bych řekl, hrála jeden z jejich lepších zápasů, my jsme naopak hráli jeden z těch horších, což ale bylo zapříčiněno zřejmě mým nesprávným odhadem naší připravenosti,“ uznal sebekriticky kouč hostů.

Kocouři mění vedení klubu. Dlouholetého předsedu vystřídá kapitán

Kocouři zaskočili Jihočechy a sehráli s nimi vyrovnané klání a to především díky dobrému servisu a příjmu. Litovat mohli pouze výpadku v koncovce úvodního dějství, díky kterému České Budějovice ovládly první set. Domácí se ale oklepali a po změně stran předvedli raketový nástup do druhé sady, kde si vytvořili luxusní bodový polštář. Ač se hosté dokázali dostat několikrát na rozdíl jednoho bodu, tak se jim ale nepodařilo srovnat krok.

„Už minulý týden v Ostravě vypadal náš výkon celkem dobře, myslím si, že jsme na něj navázali, Což soupeř zřejmě nečekal, trošku ho zaskočil. Zápas byl vyrovnaný, z naší strany bojovný, tahali jsme se. Občas nám vypadl servis nebo útok, ale když budeme předvádět takový výkon jako s Jihostrojem, tak ve druhé polovině sezony vyhrajeme doma určitě více zápasů,“ mínil kapitán Martin Böhm.

V podobném duchu jako druhý set se nesla i třetí část. Kocouři se už nadechovali k obratu, ke kterému mu soupeř pomáhal mnoha nevynucenými chybami. Na straně Příbrami se ale objevily dva velké problémy. Jednak poloviční úspěšnost v počtu získaných vlastních bodů a také další kolaps v závěru, kdy prohospodařila tři setboly a Budějovice si dokráčely pro zisk sady.

Odrazili se od dna. Po vyrabování Ostravy mizí Kocouři z posledního místa

Svěřenci Petra Broma ale ukázaly psychickou odolnost, protože čtvrté dějství se odehrávalo zcela opačně, než to předchozí. Kocouři v polovině setu ztratili vedení a museli dotahovat, navíc čelili dvěma mečbolům Jihostroje. Díky chybám van Schijeho si ale vynutili prodloužení zápasu a šlo se do zkrácené hry. V tie-breaku měli od začátku navrch hosté. Domácím se podařilo sice srovnat v koncovce, ale pak je srazila zaváhání Brazilce Duarteho a Nizozemec ve službách Českých Budějovic přisoudil druhý bod favoritovi.

„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, i v tie-breaku jsme bojovali. Mrzelo nás, že jsme zkazili třetí set, kdy jsme vedli asi 22:18 a nedohráli jsme ho do konce, ale nezvolnili jsme, dostali jsme se až do tie-breaku. Musím kluky pochválit za to, že bojovali za každého stavu a myslím, že to byl i divácky velice atraktivní zápas,“ mínil trenér Kocourů Petr Brom.

Příbram – České Budějovice 2:3 (-21,23,-26, 24, -13)

Esa: 1:6. Bloky 8:9. Rozhodčí: Velinov, Rychlík. Diváci: 724.

Domácí: Rosenbaum (4), Böhm (15), Šábrt (11), Hulpach (12), Duarte (16), Trojanowicz (7), libero Peterka. Střídali: Araujo, F. Ureš (1)