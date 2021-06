Příbramsko, Berounsko, Kladensko. Kola a Zimávčák dnes projedou krajem

Dnešní úterní šestá etapa cyklotour Josefa Zimovčáka Na kole dětem povede okresy Příbram, Beroun a Kladno. Peloton dorazí z Březnice do Příbrami, pak přes Felbabku do Hořovic, dál přes Zdice do Berouna a poté přes Hýskov a Nižbor na Kladensko. Tam etapa skončí, i když vlastně až na pomezí Slánska a Lounska – v Zichovci. Akce je určena pro děti, určitě s nimi dorazte!

Na kole projeli na pomoc dětem jih Čech. | Foto: Roman Růžička

Zimovčák je propagátorem jízdy na historickém vysokém kole, s nímž dobyl řadu světových úspěchů. Celý závod na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cyklisté projedou celé Česko, letos začali ve slezském Hlučíně a přes jižní Moravu, jižní Čechy přes náš kraj zamíří až do Čech východních, kde v Lanšrouně bude cíl. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. "My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně,“ je motto pořadatelů v čele s Josefem Zimovčákem. OBRAZEM: Družecká šlápota přivítala po roční pauze pěší i cyklisty Přečíst článek › Jak dnes bude úterní etapa vypadat konkrétně? Z městského stadionu v Březnici vyrazí peloton v 8 hodin směrem na sever kolem vrcholků Brd. Přes Příbram se díky povolení Vojenských lesů a statků ČR projedou borci po okraji vojenského cvičiště Jince a následně sjedou do Hořovic. Zde bude půlhodinová zastávka v 10:50 hodin. Na náměstí si účastníci prohlédnou kostel Nejsvětější Trojice a pak už bude čas klesat k Červenému potoku, podle něhož, a posléze i řeky Litavky dojedou až do Berouna. Na Barrandově náměstí by měli být ve 12:30 hodin. Zdejší medvědy tentokrát asi neuvidí, ale určitě zastaví. Poté opustí Hořovickou pahorkatinu a vjedou do Křivoklátské vrchoviny. To poznají nejostřeji za Nižborem, kde je čeká dlouhé a ostré stoupání od řeky. Přes Bratronice dojedou až do Družce na fotbalové hřiště (cca 14:25), kde je další zastávka, závodníky oblíbená. Pak už následuje cesta přes Kladensko a Slánsko do Zichovce, kde zdolají už spíše terénní vlny Džbánska. Zichovec ležící na hranici Slánska a Lounska je nejmenším etapovým místem letošního ročníku a parádním soukromým pivovárkem a dobrým posezením v jeho restauraci. Už se vrylo do paměti všem, kteří sem kdy dojeli. Etapa měří 121 kilometrů! OBRAZEM: Brandýsek poslal do Doks tři gólové kousky Přečíst článek › A její přesná trasa: Březnice – Chrást – Modřovice – Třebsko - Narysov – Zdaboř – Příbram 17 km Příbram - Lhota u Příbramě – Obecnice – cyklotrasa č.8257 – Felbabka – Hořovice 26 km Hořovice - Kotopeky – Praskolesy – Bavoryně – Zdice – 605 – Karlova Huť – Králův Dvůr – Beroun 23 km Beroun – Hýskov – Nižbor – Žlubinec – Bratronice – Dolní Bezděkov – Družec 24 km Družec - Doksy – Srby – Kačice – Nová Studnice – Drnek – Malíkovice – Hvězda – Jedomělice – Pozdeň – Hořešovice – Hořešovičky – Zichovec 31 km