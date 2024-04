Co závod, to jiný vítěz. Český pohár v aquatlonu se po svém třetím závodě ještě více dramatizuje. V Příbrami se v neděli 14. dubna radovali z prvenství Tereza Svobodová s domácím Tomášem Zikmundem.

Příbramský aquatlon ovládli Tereza Svobodová a Tomáš Zikmund | Foto: Česká triatlonová asociace

Po Zlíně a Brně pokračoval Český pohár v aquatlonu třetím závodem. Jeho plavecká část se uskutečnila v bazénu příbramského aquaparku, kde se tribuna kompletně zaplnila závodníky i fanoušky. Nejrychlejší plavecké časy si připsali Matěj Hrdlička (4:14,9) a Tereza Tučková (4:50,8), kteří se tak stali vítězi Speedo Plavecké prémie.

Tučková je ovšem věkem ještě dorostenka, v běžecké části proto nastoupila na kratší trať a do boje o prvenství v hlavním závodě nemohla zasáhnout. Z nejlepší pozice tak do pětikilometrového běhu vstupovala Veronika Holaniková (5:01,3), o dvacet vteřin později se na trať vedoucí okolo rybníka Hořejší Obora vydala Tereza Svobodová.

V Příbram se bude bojovat o aquatlonový triumf. Na startu bude i domácí favorit

„Zaplavala jsem svůj standard. Myslím, že by to mohlo být daleko horší, ale dvacetivteřinová ztráta na běh je pro mě hratelná,“ usmívala se v cíli. „Žádnou speciální taktiku jsem neměla, ale když jsem viděla holky před sebou, lákalo mě to nakopnout. Do vedení jsem se dostala ještě během prvního kilometru a dál už jsem se snažila držet konstantní tempo,“ řekla Svobodová, která si vítězství bezpečně pohlídala a cílovou pásku zvedla k prosluněnému nebi v čase 22:28.

Svobodová má díky tomu nejlepší výchozí pozici do zbývajících dvou závodů Českého poháru v aquatlonu. Na kontě má totiž jedno první a jedno druhé místo. Do celkového pořadí se přitom počítají tři nejlepší výsledky. „Chystám se závodit v Českých Budějovicích i v Praze. Ráda bych celý pohár vyhrála, protože nechci chybět v listopadu na slavnostním vyhlášení,“ dodala se smíchem. Druhá v Příbrami finišovala Nikola Chovanečková, která zaostala o 64 vteřin. Třetí příčka patří Haně Kolářové.

V závodě mužů startoval běh z nejlepší pozice Matěj Hrdlička, domácí reprezentant Tomáš Zikmund na něho ale ztrácel pouhé tři vteřiny. Příbramský triatlonista se pak rychle dostal na první místo a až do cíle běžel zcela osamoceně. Cílem na hrázi rybníka proběhl v čase 19:11.

„Od trenéra jsem měl za úkol jít všechno na max. Ve vodě jsem to napálil a zkoušel jsem, co vydržím. No, nevydržel jsem. Kdyby byl výsledek o tři vteřiny lepší, byl bych s ním spokojený. Běh jsem chtěl jít pod 15 minut, což se povedlo, i když je tu trochu kratší trať. Věděl jsem, jak mám běžet, dobře se mi dýchalo a všechno bylo v pohodě, i když jsem šel včera tříhodinový trénink,“ řekl v cíli Zikmund.

Na rozdíl od Svobodové se už na žádný aquatlonový závod této sezony nechystá. Do celkového pořadí ale výrazně promluvil Radim Grebík, který po druhém místě ve Zlíně přidal v Příbrami další stříbro. Díky tomu má reálnou šanci na dalších závodech předstihnout Šimona Koblížka, který má po svých dvou závodech bilanci jedné zlaté a jedné stříbrné medaile. Bronz si z Příbrami odvezl Filip Václavík, který tak navázal na své třetí místo z Brna.

Český pohár v aquatlonu bude pokračovat už za týden. V neděli 21. dubna se bude závodit na Praze 11, kde budou mít papírovou výhodu dobří plavci. V hlavním závodě se totiž bude bojovat na distancích 400 metrů plavání, 3 km běhu.

Výsledky - Aquatlon Příbram, 14. dubna 2024

Muži: 1. Tomáš Zikmund 19:11, 2. Radim Grebík 19:36, 3. Filip Václavík 20:23

Ženy: 1. Tereza Svobodová 22:28, 2. Nikola Chovanečková 23:32, 3. Hana Kolářová 23:54

Autor: Michal Včeliš