Turnaj, kterého se v minulých letech účastnily kromě domácích i například celky ze Strakonic, Rokycan, Chomutova, Kolína, Mělníku a Českých Budějovic, měl být vzpomínkou na dlouholetého hráče, trenéra a předsedu házenkářského oddílu TJ Spartak Příbram, od jehož úmrtí letos (20. února) uplyne 14 let.

Zdeněk Vojíř patřil k hlavním pilířům příbramské házené. Za období jeho aktivní činnosti v klubu zažíval tento sport v Příbrami své nejlepší roky. A to ve všech kategoriích. Kromě toho několik let zastával funkci v krajském svazu házené a působil rovněž jako senátor za Příbramsko.

Výkony domácího týmu měly v jednotlivých ročnících od počátku vzestupnou tendenci. Po dvou šestých, jednom čtvrtém a loňském třetím místě, chtěli hráči v tomto trendu pokračovat – leč koronavirus byl proti. „Kdo ví, jak by to dopadlo letos. Příští rok budeme moudřejší,“ povzdychli si zástupci oddílu na facebookové stránce klubu.

Z dalších informací, které jsou na ní uvedeny, také vyplynulo, že další plánovanou akcí, které by se příbramští házenkáři rádi zúčastnili, by měl být zřejmě 8. ročník házenkářského festivalu v Lovosicích, který by měl proběhnout v termínu 3. - 5. září.