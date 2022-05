Poprvé se sajdkárkros na nejprestižnější úrovní představil v Lokti jako závod ME v roce 1994, když se na start postavilo 21 posádek ze 4 zemí. Jediný závod mistrovství světa na této legendární trati mohli vidět čeští fanoušci v roce 2001. „Loket je ve světě motokrosu fenomén. To, že se nám podařilo sajdkárkros na tuto trať vrátit po 21 letech je něco, o co jsme usilovali od chvíle, kdy jsme se stali promotéry šampionátu. Pro fanoušky je to jeden z vrcholů domácí motoristické sezóny obecně. Pověst této trati a skvělé zázemí přilákaly na start 42 posádek, což je rekordní počet v době po pandemii. A co nás těší je to, že český fanoušek bude moci fandit Ondřejovi Čermákovi, který by mohl udělat právě na domácí půdě další krok k vysněnému titulu. Doufáme, že se vydaří počasí, a přijde ho podpořit co nejvíc fanoušků,“ láká na závod Martin Beňa, promotér seriálu.