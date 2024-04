Nejen velikonoční svátek se slavil v Příbrami. V tamější hale, kam dorazilo úchvatných 1 452 diváků, se odehrál i ten sportovní. Volejbaloví Kocouři totiž po deseti letech hráli doma semifinále a po strop zaplněná hala se těšila na mnohem lepší výkon než v prvním utkání v Praze. Svěřenci Lubomíra Vašiny ho sice předvedli, obhájci titulu ale ukázali kvalitu, vyhráli 3:1 na sety a doma mohou rozhodnout.

Smečař Kocourů Filip Ureš v souboji s kanadským univerzálem Lvů Caseym Schoutenem. | Foto: VK Lvi Praha

„Výkon byl rozhodně lepší. Naši diváci nás podporovali, hnali nás. Výkon byl dobrý, přesto porážka. Je vidět, že Praha je velice kvalitní tým, který umí zatlačit soupeře a nepustit ho před sebe. Pro ně je zásadní vítězství. Pro nás alespoň dobrá hra. Doufám, že se líbila divákům,“ zhodnotil střízlivě trenér Kocourů Lubomír Vašina. I on bezprostředně po zápase už tušil, že vyhrát třikrát v řadě nad obhájci titulu a zvrátit sérii ještě na svou stranu bude pro Kocoury nesmírně složité.

Jeho svěřenci přitom do utkání doslova vlétli. Daniel Rosenbaum zaskočil hosty servisem a Příbram šla hned zkraje do trháku. Hosté se ale rychle otřepali a rychle otočili vývoj setu na svou stranu. Od jeho poloviny ukázal Kocourům kvality Schouten, který dělal důležité body pro Lvy a svůj výkon vyšperkoval esem v závěru úvodního dějství.

Příliš velký respekt z mistra. Kocouři narazili na výborný blok Lvů

Příbram oproti prvnímu utkání zlepšila výkon. Už nehrála tolik chaoticky a kladla větší odpor. Na postu univerzála zaskočil Ukrajinec Tevkun letošní kocouří objev sezony Tomana. Nicméně Praha stejně jako v úvodním duelu si i nyní dokázala v pravou chvíli odskočit sérii bloků a díky nim brala i druhý set.

Kocouři ale ukázali, že doma jsou silní a třetí set byl od poloviny v jejich režii. Hostující trenér Argentinec Barrial zkoušel kouskovat hru pomocí videorozhodčího, ale marně. Kapitán Lvů Janouch si za protesty vysloužil žlutou kartu a domácí při servisu Rosenbauma šanci dokonale využili. Příbramský kapitán střihl tři esa a po získané sadě 25:19 přišlo snížení na 1:2 na sety.

„Víme, že doma vždy hrajeme lépe. Domácí prostředí nám určitě pomohlo. Tím, že přišlo tolik lidí a byla úplně plná hala, tak to bylo skvělé. Bylo to jak o bojovnosti, tak o mnohem lepším našem výkonu a podání. I jsme víc dodržovali taktiku, co jsme si řekli. Ne jako v zápase před tím, kdy jsme hráli chaoticky,“ řekl kapitán Daniel Rosenbaum.

Kocouři se vzpírají obrům a touží po úspěchu. Chceme medaili, hlásí kapitán

Pražané se trápili a Příbram s ní držela krok podobně jako v první a druhé sadě do poloviny dějství. Poté už rozhodla kvalita na straně hostů. Lvi zvítězili 3:1, v sérii vedou 2:0 na zápasy a už v pátek mohou doma slavit postup do finále. „Je vidět, že Lvi jsou loňští mistři. Je to na nás docela velké sousto, ale bojujeme,“ přiznal předseda Kocourů Daniel Rosenbaum starší.

„Praha ukázala individuální kvality. V každé koncovce přišlo jedno, dvě podání, která byla hodně kvalitní a my jsme je nedokázali otočit,“ mínil kapitán Kocourů. „Hrajeme proti družstvu, který je kvalitní, zkušený a má zkušenosti z play off. My je nemáme, jsme mladý tým. Chce to zkušenosti s takovými utkáními,“ dodal trenér Vašina. Třetí utkání série se hraje v pátek v Praze.

Příbram – Praha 1:3 (-21, -20, 19, -22)

Esa: 6:7. Bloky: 6:11. Rozhodčí: Krtička, Dušek. Diváci: 1 425. Stav série: 0:2.