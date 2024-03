Úvodní semifinále skončilo jednoznačně ve prospěch favorita. Volejbalisté Příbrami ukázali v prvním zápase série až moc velký respekt z pražských Lvů. Obhájci titulu toho dokonale využili, na hřišti si dělali, co chtěli a vyhráli bez problémů 3:0. Domácí si k vítězství pomohli čtrnáct bloky nad sítí a hosté jim pomohli osmi chybami v útoku. Druhé utkání se hraje na velikonoční pondělí na půdě Kocourů.

Lvi proti Kocourům ovládli suverénně první semifinále | Foto: VK Lvi Praha

„Byli jsme horší ve všech činnostech. Praha byla jednoznačně na podání, kdežto my jsme jí absolutně neodtlačili. Špatně jsme útočili z bodových balonů,“ přiznal po zápase kapitán a hlavní nahrávač Příbrami Daniel Rosenbaum. Kocouři se pokusili domácí zatlačit, ale marně. Lvům vycházelo všechno a v souboji šelem předčili soupeře zejména ve dvou věcech – blocích a především kanadský univerzál Casey Schouten, který na Velký pátek slavil kulaté třicáté narozeniny a v zápase si připsal čtrnáct bodů.

Mezi Pražany a Kocoury byl největší rozdíl nad sítí. Domácí už v první sadě vystavili hostům osm bloků, celkově jich pak měli čtrnáct. K tomu byli lepší i v útoku, kdy za celý zápas udělali jedinou chybu oproti osmi na straně hostů. „Osahali jsme si kupu balónů, ale nebyli jsme schopni je přetavit v bod, což byla zásadní a tím jsme šli pomalinku dolů. Lvi si zápas pohlídali stabilním výkonem,“ řekl příbramský kouč Lubomír Vašina.

Kocouři se vzpírají obrům a touží po úspěchu. Chceme medaili, hlásí kapitán

Ve hře Kocourů nebylo co, čím by se podařilo favorita zaskočit a potrápit. Na úvod série se prezentovali polovičním výkonem oproti tomu, jak hráli ve čtvrtfinále proti Liberci. „Lvi hráli výborně, jsou favorité. Nám se povedlo pár věcí, ačkoliv bodově to nevypadá. V podstatě musíme udělat jednu důležitou věc, mít menší respekt ze soupeře. Jsme rádi, že jsme tam, kde jsme. Budeme se pokoušet hrát lepší volejbal a měli v tom větší bojovnost a hráli to, co se nám dařilo s Libercem,“ mínil trenér Příbrami.

Nyní se série přesouvá na půdu Kocourů a očekává se bouřlivá atmosféra. „Pevně věřím, že doma to bude něco jiného. Nezatlačili jsme servisem, když se ale trošku odvážeme a dáme respekt do pozadí, tak volejbal může být lepší,“ uvedl Vašina. „Musíme se do pondělí zlepšit, jinak nemáme šanci něco uhrát ani doma,“ dodal kapitán Daniel Rosenbaum.

Praha – Příbram 3:0 (18, 17, 17)

Esa: 3:3. Bloky: 14:4. Rozhodčí: Spáčil, Grabovský. Diváci: 920. Stav série: 1:0.