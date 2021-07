Půjde o první ze tří závod, které má v plánu během letošního roku posádka absolvovat. Dalšími jsou závody Baja Poland a Rallye du Maroc, všechny starty bere sedlčanská parta jako trénink na Dakar 2022. „Ve Španělsku se teď teploty pohybují kolem sedmatřiceti stupňů, takže budeme mít ideální saudskoarabské podmínky pro trénink a utužení posádky. Mám zprávy, že i konkurence bude zajímavá. Vše se dobře vyvíjí,“ hlásí Macík před startem.

Jeho závodní speciál po letošním Dakaru opět prošel řadou technologických vylepšení. „Fungoval nad očekávání dobře, ale přesto jsme si ze Saúdské Arábie přivezli několik podnětů k dalšímu vylepšení,“ přiznává Martin Macík starší.

Co konkrétně? „Jako první přišla na řadu spojovačka. Vyvinuli jsme nový, tvrdší díl, který by měl vydržet i tlaky v písečných dunách. Zároveň jsme zasáhli do podvozku kamionu, protože Dakar se stále zrychluje a spodek potřebuje nové nastavení. To si vyžádalo také jiná pera nebo úpravu tlumičů. Změny už jsou hotové a částečně i otestované. V závodním tempu je poprvé prověříme právě na Baja Aragon,“ prozrazuje šéf sedlčanského týmu.

K jakému výsledku to Macíkově posádce pomůže? To bude jasno v sobotu!