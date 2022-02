„Vše šlo celkem hladce. Nečekané komplikace, jako zapomenuté klíčky od nástaveb, jsme improvizovaně vyřešili. Auta se po plavbě do Marseille zdají být v pořádku,“ hlásil mechanik David Švanda. Arnošta čeká řada technických úprav. Současně se spouští stavba zcela nového dakarského speciálu. A dalším vývojem projde i závodní kamion postavený pro Project 2030, který by měl v budoucnu Dakar absolvovat s elektrickým pohonem.

Mezitím už ostatní kamiony týmů Big Shock! Racing a Project 2030 dorazily do Spojených arabských emirátů, aby tam od 4. do 10. března odstartovaly do závodu Abu Dhabi Desert Challenge. Vozy pojmenované Karel a Nicias byly do Dubaje odeslány hned po skončení Dakaru, proto je před startem čeká ještě kompletní servis.

Parta sedlčanských mechaniků přijede na místo s týdenním předstihem a postará se, aby oba speciály byly do závodu připraveny v perfektní kondici. „V tuto chvíli už máme pronajatý prostor, kde jsou oba kamiony uložené. Z České republiky odesíláme letecky na místo paletu s náhradními díly a dalším vybavením. Nechybí nová náprava pro Karla, změnami projde i motor. Během závodu v Abu Dhabi už chceme testovat – softwarové úpravy, nové nastavení podvozku nebo změny na převodovce,“ popisuje šéf MM Technology a týmu Big Shock! Racing Martin Macík starší.

Čeští závodníci mají radost, že jim série startů v rámci světového poháru poskytne prostor závodit během celého roku. „Čeká nás pět náročných závodních dní. Trať povede hlavně pískem a navigace bude stejná jako na Dakaru. Z okruhu Yas Marina v Abu Dhabi přejedeme do pouští Empty Qaurter. Letos poprvé budou závodit i kamiony a patříme mezi pionýry této kategorie. Těšíme se a věříme, že se postupně přidají i další posádky,“ popisuje pilot Martin Macík.