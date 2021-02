Na letošním Dakaru si dojel pro své nejlepší umístění v životě. Během cesty za čtvrtým místem musel pilot kamionu Big Shock Racing Martin Macík překonat řadu extrémních situací, které si na pro něj a další členy posádky – navigátora Františka Tomáška a palubního mechanika Davida Švandu - nejnáročnější maratonský závod světa připravil. A právě o ty se 14. února všichni společně podělí s fanoušky v on-line přenosu Prolog Posedlí Dakarem, kde poprvé a naposled zveřejní nesestříhané záběry z nejkritičtějších úseků trati, zaznamenané kamerami umístěnými přímo v kabině kamionu. Posádka bude vysílat přímo ze sedlčanské garáže. Předprodej vstupenek do přenosu byl zahájen v síti Ticketstream.

Posádka kamionu sedlčanského Big Shock Racing! týmu zleva: David Švanda, Martin Macík a František Tomášek. | Foto: MMphotography

„Pokaždé, když se fanoušků ptáme, co je nejvíc zajímá, říkají, že chtějí vidět kompletní onboardy. Chtějí si prohlédnout trať z kabiny tak, jak ji během Dakaru vidíme my. Proto jsme se rozhodli zkrátit čekání na červencové živé besedy v kinech a uspořádat on-line akci Prolog, kde onboardy zveřejníme a společně s Ferrym a Davidem i okomentujeme. Projeli jsme si už kompletní videa z náročných úseků trati a uznávám, že občas je to slušný thriller,“ prozrazuje Martin Macík.