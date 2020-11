Karlovarsko, České Budějovice, Ústí nad Labem a Lvi Praha. Kocouři se před nucenou přestávkou museli vypořádat s velmi těžkým losem, během předchozích čtyř kol totiž narazili na tři z největších adeptů na letošní celkové prvenství. A v tomto trendu pokračovali, protože tím čtvrtým je právě Liberec.

„Vůbec nevím, co mohu od zápasu čekat. V každém případě nás čeká další těžký soupeř, který patří k hlavním aspirantům na titul. Uděláme ale maximum, abychom uhráli co nejlepší výsledek,“ hlásil před utkáním příbramský trenér Petr Klár.

A začátek zápasu mu dal za pravdu. Příbramští volejbalisté – možná trochu překvapivě – měli od prvních míčů navrch. Jenže v koncovce prvního setu nejprve prohospodařili tříbodové vedení a v další průběhu nevyužili tři setboly. „Zápas se zlomil v koncovce prvního setu, vedli jsme 23:20 a měli jsme tři bodovky. Měli jsme to složit,“ uvědomoval si Klár, že šlo o klíčové momenty utkání. „Bohužel, je to stejná nemoc jako na začátku sezony, kdy jsme to vždy nedokázali dotáhnout do konce. Potřebujeme kladivo na účku, Ivo Hulpach se po drobném výpadku restartoval a odehrál dobrý zápas, nicméně ty koncovky jsou vždy o nahrávačovi a o účku, kteří musí koncovku dohrát. Takového hráče zatím nemáme, ale Ivošovi věřím a tím, že dostává šance, tak doufám, že se bude zlepšovat,“ doplnil.

Kdo ví, jak by se poté zápas vyvíjel… Nicméně Liberec od stavu 26:25 pro domácí uhrál tři míče v řadě, čímž set ukořistil pro sebe. Další dvě dějství už měl plně pod kontrolou, získal je rozdílem čtyř, respektive šesti bodů a v Příbrami potvrdil roli favorita.

„Jsme rádi za vítězství. Pamatuji si, že minule jsme si odtud odváželi prohru, takže víme, jak je tu těžké hrát. Co si budeme povídat, Příbrami teď chybí ta tradiční divácká kulisa. Bylo dost zvláštní, hrát tu před prázdnými ochozy. Bohužel toto je pro všechny týmy stejné, zároveň je náročné po měsíci znovu začít hrát, ale myslím, že to dnes bylo dobré utkání,“ pochvaloval si liberecký kapitán Jan Štokr.

Spolu s ním se z vítězství radovali i Michal Kriško a Radek Suda, příbramští odchovanci a hráči, kteří ještě v minulé sezoně působili na druhé straně barikády.

VK Euro Sitex Příbram – VK Dukla Liberec 0:3 (26:28, 21:25, 18:25)

Příbram: Böhm, Hladenko, Hulpach, Pavelka, Polák, Viiber, libera Juračka, Peterka. Střídali: Rosenbaum, Kuchař, Trojanowicz, Ureš, Lopata

Liberec: Veselý, Štokr, Šulista, Krajčovič, Kovalchuk, T. Kriško, libero Kopáček. Střídali: Suda, Srb, M. Kriško.