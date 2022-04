Většinou začínáte zápasy na střídačce, ale v posledním jste se objevil v základní sestavě. Jaké bylo naskočit od začátku v takto důležitém utkání? První dva zápasy nám moc nevyšly. Trenér chtěl udělat změnu a dal mě do pole. Pro mě skvělá zkušenost. Můj první zápas v play-off, takže bomba! O to lepší, že jsme vyhráli.

V 19 letech a hned první zápas v play-off. Ještě k tomu takhle těžký. Byl jste nervózní?

Ze začátku jsem byl, ale po prvním získaném bodu a složeném útoku ze mě nervozita spadla a už jsem byl v pohodě.

Co vám říkali zkušenější hráči v týmu?

Snažili se mě hodně podpořit, abych nebyl nervózní a hrál jednoduše, zbytečně nekazil. Hodně mi pomohl.

U soupeře jste dostali na zadek. Odolena Voda vás přejela. Co všechno jste změnili, abyste ji porazili?

Hlavně jsme snažili dobře připravit hlavou, protože to se nám v minulých utkáních nedařilo. Chtěli jsme do utkání dát všechno a buď se zadaří, nebo ne.

Jedním z faktorů, kde jste přehráli Odolenu Vodu, byly bloky. Chtěli jste ji přehrát přes ně?

Myslím, že jsme si je víc pohlídali a v prvních dvou utkáních jsme nedodržovali tolik taktiku, což se nám nyní povedlo.

Co dalšího ještě? Na hráčích Aera bylo vidět, že jsou nervózní a až moc chybují.

Předchozí dvě utkání jsme hráli hůř než v základní části. Odolka si myslela, že to půjde samo a doklepe sérii do konce. Tím, že jsme ale první set vyhráli desetibodovým rozdílem, tak se jí přestalo dařit.

Váš nástup byl ohromný. Trenér hostů si vybral oba oddechové časy ještě před polovinou prvního setu. Byl to váš cíl nastoupit takhle rázně do zápasu?

Neřekl bych, že cíl. Chtěli jsme ale nastoupit co nejlépe. Když si soupeř vzal dva oddechové časy takhle na začátku, tak nám to jenom pomohlo.

Ke konci druhé sady jste byl ze hřiště stažen a místo vás naskočil Dolgopolov. Jak jste vnímal střídání?

Chtěl jsem hrát co nejvíc, to je jasné. Tím, že jsme set vyhráli, jsem ale nebyl naštvaný. Jenom jsem chtěl, abychom utkání dotáhli do vítězného konce.

Z jakého důvodu jste byl vůbec střídán?

Párkrát jsem zkazil přihrávku, pak jsme se jednou nesehráli na útoku a už to chtělo změnu, tak si kouč vybral mě.

S čím jste šel na hřiště, když jste se vracel zpátky ve třetí sadě?

Že do toho musím dát všechno. Hrát stejně jako dva sety před tím a že se to povede.

Váš otec dělá v klubu sportovního ředitele. Jak moc probíráte doma volejbal?

Skoro pořád. Je to hlavní téma. Vždy, když zahraji špatně, nebo se mi něco nepovede, tak se mi snaží pomoci, abych se zlepšoval.

Letos vás čeká ještě maturita. Kde jste, nebo budete víc nervóznější?

Těžko říct, ale myslím si, že u maturity, které je jednou za život. V play-off je šancí víc.

Na druhou stranu vás play-off ale může na maturitu dobře psychicky připravit …

Jo, to určitě (směje se).

Když jste snížili v sérii na 1:2 na zápasy, tak halou zněla písnička Příběh nekončí. Kolik kapitol ještě napíšete?

Doufám, že co nejvíc a dojdeme co nejdál. Minimálně otočit tuhle sérii a v semifinále se pak uvidí.

Co udělat, abyste se do Příbrami vrátili a vyhráli v Odolene Vodě čtvrtý zápas?

Zahrát stejně jako v pátek. Jít do toho co nejvíc naplno to jde a nebát se toho, že můžeme uspět.