Doma už má víc než slušnou medailovou sbírku. Pomineme-li domácí akce, tak jako juniorka vybojovala zlato, tři stříbra a bronz na evropském šampionátu, na mládežnické olympiádě v roce 2018 brala dvě zlata a bronz.

Ale velká placka z mezinárodní akce mezi dospělými? Ta elitní české plavkyni Barboře Seemanové zatím unikala. Až do pozlaceného čtvrtečního večera. Usměvavá jednadvacetiletá Češka totiž na mistrovství Evropy v Budapešti ovládla dramatické finále kraulařské dvoustovky.

Po bolesti přišel (příjemný) šok

„Fakt ani nemůžu popsat, jak se teď cítím. Je to prostě neuvěřitelné. Nechápu, jak jsem to dokázala,“ zajíkala se po životním závodě. Vyhrála v čase 1:56,27, čímž (už poněkolikáté) vylepšila vlastní český rekord. Potvrdila tak neformální pozici první dámy tuzemských bazénů.

„Posledních patnáct metrů tak neskutečně bolelo, že ani nemůžu chodit. Jenom jsem zavřela oči a makala, co nejvíc to šlo. Nechápu to. Když jsem pak viděla vedle svého příjmení jedničku, byla jsem úplně v šoku,“ líčila novopečená mistryně Evropě.

O pouhé dvě setiny sekundy předstihla Italku Federiku Pellegriniovou, olympijskou vítězku a čtyřnásobnou mistryni světa. „Jela jsem svoje naučené tempo. Federiku jsem zpozorovala na poslední pětadvacítce a radši jsem pak zavřela oči, protože jsem ani nechtěla vědět, jak to dopadlo,“ smála se Seemanová.

Zlepšovat se po krůčcích

Co je ale hlavní? Rodačka z Prahy dál potvrzuje postupný výkonnostní růst. A to i po extrémně složitém roce koronavirové pandemie, během něhož to bylo s tréninkem víc než komplikované. Seemanová na sobě ale dál pracovala a teď to v Budapešti s grácií potvrzuje.

„Nejsem ten typ, že bych po juniorech vystřelila a byla hned ve finále a sbírala medaile. Myslím, že tohle je daleko účinnější cesta a že se pomaličku po krůčcích zlepšuji,“ svěřila se Seemanová. „Doufám, že se budu zlepšovat pořád dál, klidně i po takhle malých kouscích, to by mi úplně stačilo.“

Na stupně vítězek vystoupala vyzbrojena plyšákem a rouškou v českých národních barvách. Podaří se jí podobný úspěch, v českém plavání vcelku ojedinělý, brzy zopakovat?