Žluté Iveco Martina Macíka vyrazilo na trať pondělní speciálky z deváté pozice. Organizátoři závodníkům slíbili trať plnou náročných dun a písečných polí. Sedlčanská posádka v cíli potvrdila, že se tak stalo. „Byl to nářez. Já si myslím, že to byla zatím asi nejtěžší etapa letošního Dakaru. Jeli jsme 400 závodních kilometrů a prvních 200 byly jen a jen duny občas přerušované kilometrovými přejezdy. A pak znova. A zase, a zase a pořád. I proto dojet do cíle trvalo všem tak dlouho. Bylo to fakt náročné, ale jeli jsme palbu,“ řekl Martin Macík.