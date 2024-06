Jak byste zhodnotil celkové čtvrté místo v extralize s odstupem času?

Je škoda, že jsme neuhráli medaili. Buďme ale pokorní a spokojení s tím, co jsme dokázali. Před rokem by mi tohle nikdo neřekl. Stejně tak na konci prosince. Je to překvapení pro všechny. Vybojovali jsme si ho, takže bych neříkal, že to je jenom výstřel do tmy.

Visela bronzová medaile hodně vysoko?

Nebudu říkat, že byla blízko. Když už jsme se ale dostali ke čtyřem mečbolům v Kladně, tak v tu chvíli jsme udělali chybu, že jsme je neproměnili. Hráli jsme s kvalitním týmem, který celou sezonu byl na druhém místě a prokazoval, že tam je oprávněně.

Máte nárok na evropské poháry. Využijete toho?

Samozřejmě celou věc konzultujeme ve vedení. My jsme ale malí páni na to, jestli nám mezinárodní federace uzná rozměry naší haly. Je v jednání přeměření haly z důvodu případné výjimky. Konečné rozhodnutí jsme ještě nedali.

Přemýšlíte ohledně haly, že byste chtěli hrát v novější, která by vyhovovala požadavkům?

To je velké téma. Nemůžeme si ale dovolit tlačit na město. Bavíme se o tom hodně a na toto téma se diskutuje. Nyní jsou ale jiné priority typu bazén či atletický stadion. Víceúčelová hala je v tuhle chvíli v nedohlednu. Radí bychom měli reprezentativní halu jako mají například Lvi, ale momentálně to není na pořadu dne. Jsou ale věci, které nás zkrátka limitují.

Uvažujete třeba i tím směrem, že byste je museli hrát jinde?

Nejsem úplně přesvědčený o tom, že je správné hrát evropské poháry jinde než v Příbrami. Je to složité rozhodování i vůči městu, partnerovi tak fanouškům tak jedině v Příbrami. Záležitost je zkrátka složitá.

Jak velkou roli hrají finance?

S nimi je to úplně obráceně než u fotbalu. Zásadním způsobem zasáhnou do rozpočtu a pokud se na evropské poháry neseženou zvláštní peníze, tak se může stát, že nastanou finanční problémy. Klidně nám to může sebrat jeden měsíční rozpočet.

Uplynulá sezona měla být pouze stabilizační a progres měl přijít až v té nadcházející. Jak se v tomhle směru změnily plány?

I šestka byla pro nás před začátkem sezony hodně vysoko. Koukali jsme na nějaké osmé místo, za které bychom byli moc rádi. Oproti loňským plánům se změnilo, že jsem si myslel, že se letošní sezona bude skládat lépe, ale dá se říct, že nám odešly dvě třetiny týmu a jsme zase na začátku. Vůbec nevím, jak se nově tvořený tým poskládá, sedne lidsky a jak bude fungovat.

Obhajoba bývá vždy těžší. Bude ve vašem případě platit dvojnásob?

Pro nás bude ohromně těžká. Moc by se mi líbilo, kdybychom se znovu pohybovali na těchto příčkách. Jak pr Liberec, tak Karlovarsko byla sezona neúspěšná a oba týmy do první pětky patří. Nevím, jestli příští rok někdo překvapí tak, jako my teď. Ambice těchto oddílů jsou velké.

Odešly vám dvě třetiny týmu. Dá se říct, že z kolektivních výkonů na sebe upozornily individuality jako například Jiří Toman?

O něm jsem věděl. Znám ho od žákovských let. Taky jsem si ale nemyslel, že uchopí svou šanci za pačesy takhle hodně. Měl tříměsíční období, kdy tým táhl a hrál nad očekávání celého volejbalového prostředí. Bude na něm, jestli tyto výkony předvede i další rok.

Podobně jako řada dalších hráčů mají namířeno z Příbrami do Liberce. Co to pro vás znamená?

Byl bych raději, kdyby mi hráči tady zůstávali. Vždy, když někdo od nás proti nim zahraje dobře, tak se další rok objeví v Liberci. Příbramským hráčům přeji, aby se jim tam dařilo.

Když už jsme u přestupů. Kam se budete dívat po nových hráčích?

Hrozně rád bych se díval v Česku, ale každý hráč, který něco umí, se vidí v prvních pěti klubech a je problém dostat do Příbrami českého hráče.

Sám jste nastínil, že týmu chyběl v minulé sezoně lídr. Koukáte se i tímto směrem?

Vždy je dobré mít lídra, který bude českým hráčem. My máme zatím jen mladé kluky. Chtěl bych vidět za tahouny Filipa Ureše nebo Daniela Rosenbauma. Oba ukázali, že by mohli být v příštích letech tvářemi týmu.

Co se týká Filipa Ureše. Nebude v budoucnu nést příliš velké břemeno?

Nechci na něj vyvíjet tlak. Je dobře, že už v uplynulé sezoně se zlepšil a trošku předběhl dobu. Svými výkony si o základní šestku řekl. Tlak je správná věc, posouvá člověka dopředu. Příští rok od něj čekám, že bude na hřišti.

Také bude záležet na novém trenérovi. Tam stále platí, že hledáte českého kouče. Už víte, kdo jím bude?

Bohužel ještě nemůžu říct, kdo jím bude, ale bude z Česka.