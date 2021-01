Do Příbrami přišli teprve v létě. Trenér Petr Klár po konci v roli asistenta na Kladně, aby vystřídal na lavičce Martina Kopa, který odešel do Odoleny Vody. Opačným směrem se naopak vydal Robert Viiber, který měl přinést zkušenosti a potřebnou kvalitu na nahrávku. Slovák Martin Pavelka měl zase po příchodu z Prievidzy obstarat efektivitu na postu smečaře.

Očekávání byla velká. Jenže všichni si už po pár měsících sbalili kufry a vydali se o dům dál. Celé se to odehrálo v tichosti, bez nějakých velkých komentářů. Ale proč? Nutno podotknout, že v případě Viibera s Pavelkou zůstala v mnoha zápasech nenaplněna. To mělo bezesportu svůj vliv na výsledky - a za ty je ve sportovním světě primárně zodpovědný trenér.

Podle vyjádření sportovního ředitele Daniela Rosenbauma byly ovšem hlavní důvody jiné. „Oba hráči dostali lukrativní nabídky ze zahraničí, načež jsme se po důkladném zvážení rozhodli, že jim nebudeme v odchodu bránit. V případě trenéra Klára hrály roli vzájemné komunikační a názorové rozpory,“ vysvětlil.

Právě Rosenbaum pak sestoupil z kanceláře na lavičku a sám se z pozice trenéra ujal mužstva. „Do konce sezony už moc času nezbývá, nechtěli jsme narychlo angažovat nového trenéra. Rozhodli jsme se, že to vezmu já, protože v danou chvíli jsem měl k týmu, dá se říct, nejblíže. I s ohledem na to, že působím u juniorů, kterých je v našem prvním týmu hodně,“ vysvětlil bývalý vynikající nahrávač, který se po svém nástupu nerozhodl pro žádné velké změny v herní stylu.

„Moc už se toho změnit nedá. Hodně trénujeme, což je na hráčích vidět. Zároveň se do nich snažíme nalít potřebné sebevědomí. Jinak hrajeme s tím, co máme,“ řekl jasně.

Pod Rosenbaumovým vedením odehráli příbramští volejbalisté doposud dvě utkání, z nichž vyšli s vyrovnanou bilancí jednoho vítězství a jedné porážky, když doma porazili Odolenu Vodu a prohráli na Kladně. Nyní čeká mužstvo domácí dvojzápas s Ostravou (v sobotu od 17 hodin) a Karlovarskem (v neděli od 17 hodin).

„Prioritně se soustředíme na Ostravu. V tomto souboji bychom určitě chtěli urvat nějaké body. Karlovarsko, to je úplná špička. Tam nemáme co ztratit. Půjdeme si tedy zahrát, budeme chtít v první řadě podat dobrý výkon a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl Daniel Rosenbaum.