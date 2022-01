Vzhledem k problémům na postu blokařů co se týče zranění a blížícímu se play-off, muselo vedení příbramských Kocourů rychle reagovat. Sportovní ředitel a asistent trenéra Daniel Rosenbaum společně s hlavním koučem Martinem Démarem žhavili telefonní linky, aby v co možná nejkratší době sehnali adekvátní náhradu. Oslovení agenti jim předložili několik nabídek, společně pak ukázali na 37letého Brazilce Robsona Gomese Augusta alias Robinha.

Robson Gomes AugustoZdroj: Kocouři Příbram„Chtěli jsme jít na zkušenost, takže proto jsme vybrali právě jeho,“ odůvodňuje sportovní ředitel Rosenbaum. Sám se ani nebál přiznat, že Příbram na tom není dobře, co se týče peněz, nicméně situace si vyžádala pomalu až bleskové řešení, proto Robinho v týdnu přiletěl z rodné Brazílie, druhý den přišel na trénink a v sobotu už se zapojil do zápasu proti Karlovarsku.

V něm ale nastoupil až zkraje třetí sady. Nicméně si nepřipsal žádný úspěšný blok, byl pouze dvakrát na servisu a ve dvou případech si i zaútočil, z čehož se jednou dopustil chyby. „Nemůžu říct, že by se mi líbil. Souhra s týmem prakticky žádná. Přesto jsem si myslel, že bychom tím mohli překvapit Vary. Hrál půlku třetího setu, kde ukázal, že by nám mohl pomoci. Prostoru ale dostal málo,“ řekl na jeho adresu sportovní ředitel a asistent trenéra Daniel Rosenbaum, který rovněž odmítl, že by se mělo jednat o speciální trumf směrem k vyřazovacím bojům.

Mistr byl nad síly Kocourů, podruhé v krátké době

„Do play-off ještě daleko. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Museli jsme zacelit díru po zranění. Jsme rádi, že tady je,“ pronesl Rosenbaum. Robinho je 205 centimetrů vysoký blokař. Celou kariéru strávil v rodné Brazílii nebo Portugalsku. V obou zemích dokázal vyhrát nejvyšší soutěž. Příbrami se upsal zatím do konce sezony, pak se uvidí.