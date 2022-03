„Pro nás byl obrovský úspěch jenom tím, že jsme se kvalifikovaly do Národního finále, protože co jsme tak pozorovaly ostatní, tak měly hráčky z florbalových týmů a my ho hrajeme jenom ve škole na kroužku,“ objasnil učitel a zároveň trenér Aleš Pelikán, který dovedl děvčata k parádnímu umístění. Přitom měly tréninky jen dvakrát do týdne.

Medailové pozice obsadily týmy, které měly ve svých řadách i hráčky, jež působí v prestižních florbalových značkách a hrají i nejvyšší juniorské či ženské soutěže. Vítězky z Prahy měly na soupisce i reprezentantku. Oproti tomu žádná dívka ze Sedlčan nepůsobí v žádném oddíle. „Na to, odkud pocházíme, jsme měly vydařený turnaj, předvedly jsme dobrý výkon a všechny jsme rády, že jsme se umístily na čtvrtém místě,“ řekla nejlepší střelkyně týmu Žaneta Bláhová.

„Nějak jsme se semkli a máme holky, které jsou všestranně nadané. Takže florbal je jedná část z několika sportů, kterým se věnují. Takže je to vyústění, že se věnují sportu ale nikoliv vrcholově pouze jednomu,“ uvedl Pelikán.

Sedlčany přivezly do Prahy i nejpočetnější skupinu fanoušků, jež si pro děvčata připravili i povzbuzující transparenty. „Byla to hodně velká podpora, která nás nabudila a díky tomu jsme vyhrávaly,“ podotkla mladá hráčka.

Dívky z GaSoŠE zahájily boje v základní skupině vysokou porážkou od pozdějších vítězek Gastro girls, následně si ale poradily s obchodkou z Děčína i plzeňskou zdrávkou a zajistily si čtvrtfinále. V něm si poradily s českolipským Kolomazem. V semifinále narazily sedlčanské holky na Mladou Boleslav, s níž pprohrály. V boji o třetí místo následně padly s Biskupským gymnáziem z Českých Budějovic.

Nicméně i tak si děvčata z GaSOŠE odvezla domů jedno individuální ocenění. V All Stars se objevila právě Bláhová. „Hodně mi pomohly spoluhráčky, které mi nahrávaly a díky nim jsem mohla dávat góly. Pro mě je to velký úspěch v životě a chtěla bych ve florbale pokračovat dál,“ prozradila Deníku.

V Sedlčanech se začíná objevovat poptávka po hráčkách do místního ženského týmu. Právě v Praze by se mohl zrodit jeho zárodek a do budoucna by mohl v tomto městě vzniknout nové družstvo. „I to je možné, že se bude jednat o odrazový můstek. Poptávky po jednotlivkyních jsou,“ piřpustil Pelikán.

Subterra Cup – Finálový turnaj

Základní skupina

GaSOŠE – Gastro girls 1:8

Obdchodka Holik – GaSOŠE 0:3

GaSOŠE Sedlčany – Zdrávka Plzeň 3:0

Play-off

Čtvrtfinále: GaSOŠE Sedlčany – Kolomaz 4:1

Semifinále: G8MBD – GaSOŠE Sedlčany 2:1

o 3. místo: GaSOŠE Sedlčany – BiGy D 2:4